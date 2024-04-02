Авто в Україні до 3 тис. доларів — ТОП-5 бюджетних машин

ВАЗ 2190 Granta 2015. Фото: autoua.net

Автомобільні експерти оприлюднили рейтинг недорогих та надійних машин, що є лідерами продажів 2024 року. У списку — бюджетні авто до 3 тис. доларів.

Інформує портал Auto.ria.

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За словами експертів, цьогоріч середні ціни на авто продовжують зростати, проте у бюджетному сегменті є кілька цінних екземплярів.

Як правило, такі авто не мають різних комфортних функцій, однак є надійна робоча сила, яка важлива для фермерів, лісників, військових, таксистів.

На порталі Auto.ria є близько 37 тисяч пропозицій авто за невелику ціну.

Лідирує у списку ВАЗ 2110 2011 I поколiння (FL). За словами продавця, авто готове до експлуатації. У машині поміняні мастило та розхідні матеріали, є ГБО, проте не вписане в техпаспорт.

ВАЗ 2110 2011 Джерело: Auto.ria

Ще один бюджетний екземпляр продається у Чернівцях. Йдеться про BMW 5 Series E34 1989 року випуску. Хоч авто доволі поважного віку, проте власник стверджує, що авто в ідеальному стані.

BMW 5 Series E34 Джерело: Auto.ria

На четвертій сходинці рейтингу — ЗАЗ Sens 2017. За словами продавця, в авто встановлене газобалонне обладнання, двигун пройшов капітальний ремонт, однак є певні нюанси на кузові.

ЗАЗ Sens 2017 Джерело: Auto.ria

Також у списку ВАЗ 2190 Granta 2015. Машина у відмінному стані, з невеликим пробігом (85 тисяч кілометрів). Авто переобладнане на газ, двигун в ідеальному стані.

ВАЗ 2190 Granta 2015 Джерело: Auto.ria

Renault Logan 2015 — в авто є невеликі пошкодження лако-фарбового покриття. Проте з технічного боку — у хорошому стані. Авто має пробіг 280 тис. кілометрів.

Renault Logan 2015 Джерело: Auto.ria

Що ще варто знати

Раніше ми представляли ТОП-5 вживаних авто до 4 тис. доларів в Україні у 2023 році. У списку — Hyundai Getz 2006, універсальний міський автомобіль з низкою важливих функцій, зокрема з подушками безпеки та антиблокувальною гальмівною системою.

Також розповідали, які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за 8 тис. доларів. Середньорозмірні авто С-класу відмінно підходять як для руху містом, так й для далеких поїздок.