Авто в Украине до 3 тыс. долларов — ТОП-5 бюджетных машин

ВАЗ 2190 Granta 2015. Фото: autoua.net

Автомобильные эксперты обнародовали рейтинг недорогих и надежных машин, являющихся лидерами продаж 2024 года. В списке — бюджетные авто до 3 тыс. долларов.

Информирует портал Auto.ria.

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По словам экспертов, в этом году средние цены на авто продолжают расти, однако в бюджетном сегменте есть несколько ценных экземпляров.

Как правило, такие авто не обладают разными комфортными функциями, однако есть надежная рабочая сила, которая важна для фермеров, лесников, военных, таксистов.

На портале Auto.ria есть около 37 тысяч предложений авто по небольшой цене.

Лидирует в списке ВАЗ 2110 2011 I поколения (FL). По словам продавца, авто готово к эксплуатации. В машине поменяны смазка и расходные материалы, есть ГБО, но не вписано в техпаспорт.

ВАЗ 2110 2011 Источник: Auto.ria

Еще один бюджетный экземпляр продается в Черновцах. Речь идет о BMW 5 Series E34 1989 выпуска. Хоть авто достаточно почтенного возраста, однако владелец утверждает, что авто в идеальном состоянии.

BMW 5 Series E34 Источник: Auto.ria

На четвертой строчке рейтинга — ЗАЗ Sens 2017. По словам продавца, в авто установлено газобаллонное оборудование, двигатель прошел капитальный ремонт, однако есть определенные нюансы на кузове.

ЗАЗ Sens 2017 Источник: Auto.ria

Также в списке ВАЗ 2190 Granta 2015. Машина в отличном состоянии с небольшим пробегом (85 тысяч километров). Автомобиль переоборудован на газ, двигатель в идеальном состоянии.

ВАЗ 2190 Granta 2015 Источник: Auto.ria

Renault Logan 2015 — у авто есть небольшие повреждения лако-красочного покрытия. Однако с технической стороны — в хорошем состоянии. Автомобиль имеет пробег 280 тыс. километров.

Renault Logan 2015 Источник: Auto.ria

Что еще стоит знать

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