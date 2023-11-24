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Дешевше, ніж в Україні — в Укрзалізниці розповіли про вигідну закупівлю партії пального

24 листопада 2023 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дешевше, ніж в Україні — в Укрзалізниці розповіли про вигідну закупівлю партії пального
Танкер з дизельним пальним для Укрзалізниці в порту Клайпеди в Литві. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укрзалізниця отримала ще 30 тисяч тонн дизельного пального. ExxonMobile доправив його танкером до порту Клайпеди в Литві. Після цього дизпальне доправлять залізничним транспортом до України. Ця закупівля є дешевшою, чим в нашій країні.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"В цілому, з урахуванням наявних залишків дизельного пального, Укрзалізниця фактично забезпечила необхідний його обсяг для стабільного проходження зимового сезону", — йдеться у повідомленні.

За словами залізничників, вони вбачають своє завдання у забезпеченні стабільної роботи галузі, для чого має бути сформований сталий запас дизпального. Працівники Укрзалізниці наголошують, що це є надважливим, адже його витрати можуть зрости в результаті ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.

Танкер з дизельним пальним для Укрзалізниці в порту Клайпеди в Литві
Танкер з дизельним пальним для Укрзалізниці в порту Клайпеди в Литві. Фото: t.me/UkrzalInfo

Договір на постачання цієї партії дизпального було підписано 17 листопада. Через п'ять днів розпочалося відвантаження у порту Клайпеди. 

"Ціна за дизпальне з доставкою, акцизом та розмитненням є досить вигідною для компанії та становитиме орієнтовно 52 тис. грн за тонну або 43-44 грн/л. Остаточна вартість буде розрахована у понеділок — через п'ять днів від повідомлення про готовність відвантаження за індексами Platts", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що вартість дизпального на момент підписання угоди, за даними консалтингового агентства, в Україні становила 46 грн/л, а роздріб — 55 грн/л. Там нагадали, що шляхом зменшення споживання та завдяки прямим контрактам з виробниками вже вдалося зекономити близько 1 млрд грн.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укрзалізниці створили філію із забезпечення залізничної логістики в портах. "Оператор припортових станцій" вже запрацював в Одеській та Миколаївській областях, невдовзі приєднається й Херсон. 

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