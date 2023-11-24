Дешевле, чем в Украине — в Укрзализныце рассказали о выгодной закупке партии топлива

Танкер с дизельным топливом для Укрзализныци в порту Клайпеды в Литве. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця получила еще 30 тысяч тонн дизельного топлива. ExxonMobile доставил его танкером в порт Клайпеды в Литве. После этого дизтопливо доставят железнодорожным транспортом в Украину. Эта закупка дешевле, чем в нашей стране.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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"В целом, с учетом имеющихся остатков дизельного топлива, Укрзализныця фактически обеспечила необходимый его объем для стабильного прохождения зимнего сезона", — говорится в сообщении.

По словам железнодорожников, они видят свою задачу в обеспечении стабильной работы отрасли, для чего должен быть сформирован постоянный запас дизтоплива. Работники Укрзализныци отмечают, что это сверхважно, ведь его расходы могут возрасти в результате вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Танкер с дизельным горючим для Укрзализныци в порту Клайпеды в Литве. Фото: t.me/UkrzalInfo

Договор на поставку этой партии дизтоплива был подписан 17 ноября. Через пять дней началась отгрузка в порт Клайпеды.

"Цена за дизтопливо с доставкой, акцизом и растаможкой является достаточно выгодной для компании и составит ориентировочно 52 тыс. грн за тонну или 43-44 грн/л. Окончательная стоимость будет рассчитана в понедельник — через пять дней после сообщения о готовности отгрузки по индексам Platts", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце рассказали, что стоимость дизтоплива на момент подписания соглашения, по данным консалтингового агентства, в Украине составила 46 грн/л, а розница — 55 грн/л. Там напомнили, что путем уменьшения потребления и благодаря прямым контрактам с производителями уже удалось сэкономить около 1 млрд грн.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, в Укрзализныце создали филиал по обеспечению железнодорожной логистики в портах. Оператор припортовых станций уже заработал в Одесской и Николаевской областях, вскоре присоединится и Херсон.