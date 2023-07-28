Як війна і міжнародні санкції впливають на економіку Росії

Російська економіка потерпає через міжнародні санкції за війну проти України. Фото: google.com

Економіка Росії продовжує потерпати від наслідків повномасштабної війни проти України, і зокрема через міжнародні санкції. Проте до точки перелому, за якою російська економіка втратить здатність фінансувати війну, ще далеко.

Про ефективність санкцій

За даними аналітичного центру KSE Institute при Київській школі економіки, міжнародні санкції продовжують впливати на російську економіку, зокрема на зовнішню динаміку та доходи бюджету. Але країна не наближається до точки перелому, яка змусила б її припинити агресивну війну в Україні найближчим часом. Тому найближчими місяцями союзники України мають значно посилити санкційний тиск на країну-агресорку.

Читайте також:

Нафтові санкції мають ефект, але потрібно більше. Міжнародні санкції суттєво вплинули на експорт і бюджет Росії: доходи від експорту в першому півріччі 2023 року впали на третину порівняно з першим та другим півріччям 2022 року. Доходи від нафти впали на 23% порівняно з другим півріччям 2022 року та на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте Росія продовжує заробляти на нафті великі гроші: 425 мільйонів доларів на день у січні-червні.

Відповідно до зниження продажів нафти загальний експорт російських товарів впав на третину в першому півріччі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Оскільки імпорт близький до рівня до введення санкцій, це означає різке зниження торговельного балансу — 54,3 мільярда доларів в першому півріччі 2023 року проти 179,8 мільярда доларів роком тому (-70%) та профіциту поточного рахунку — 20,2 мільярда доларів проти 147,6 мільярда доларів (- 86%).

Основні макроекономічні фактори зумовлюють знецінення рубля. При курсах 90 рублів за долар і 100 рублів за євро російська валюта втратила значну частку своєї вартості з осені минулого року — 39% щодо долара та 47% щодо євро. Ключовим фактором є значне зниження надходження іноземної валюти через падіння експорту. Слабший рубль підвищує ризик зростання інфляції через підвищення вартості імпортних товарів.

Російський рубль знецінюється. Фото: flot2017.com

Скорочення видатків призводить до зниження дефіциту бюджету. Дефіцит федерального бюджету значно скоротився — з 3,4 трлн рублів у січні-квітні до 2,6 трлн у першому півріччі 2023 року.

Примітно, що доходи російського бюджету від продажу нафти та газу на 47% нижчі порівняно з першим півріччям 2022 року, але інші надходження зросли, і владі вдалося зменшити витрати. Отже, KSE Institute прогнозує зниження дефіциту держбюджету Росії за результатами 2023 року до близько 5% ВВП. Таким чином експерти констатують зниження проблем з фінансуванням державного бюджету.

І якщо Росії вдасться зберегти стабільні витрати на нинішньому рівні, то витрати з Фонду національного добробуту РФ і об’єми нових боргових запозичень на внутрішньому ринку навряд чи істотно збільшаться найближчими місяцями.

Експерти KSE Institute констатують, що економіка Росії продовжує відновлюватися. По суті, економіка близька до повного відновлення після початкового шоку від санкцій. У першому кварталі 2023 року реальний ВВП знизився лише на 1,8% порівняно з попереднім роком.

Щоправда, залишається велике питання щодо надійності російських даних, зазначають аналітики KSE.

Про експорт російської нафти

Обсяги російського морського експорту нафти виявилися стійкими до санкцій після вторгнення, оскільки в квітні 2023 року експорт сирої нафти та нафтопродуктів морем перевищив рівень до вторгнення.

Щоправда, незважаючи на всі зусилля щодо збільшення свого тіньового флоту, Росія все ще значною мірою покладається на західні морські послуги — близько половини експортної сирої нафти та дві третини нафтопродуктів у квітні 2023 року було доставлено танкерами.

Інститут KSE оцінює російський тіньовий флот у 143 танкери станом на квітень 2023 року. 105 із цих танкерів були побудовані більше 15 років тому. Експлуатація російського тіньового флоту створює величезні екологічні ризики для ЄС.

Після того, як коаліція розвинених демократій відмовилася купувати російську нафту, Індія та Туреччина стали найбільшими покупцями російської морської нафти та нафтопродуктів. Різке зниження цін як на російську нафту, так і нафтопродукти продовжує підтримувати високий попит на їхній експорт.

Попит на російську нафту зберігається. Фото: google.com

Доходи від російського експорту нафти скоротилися на 1,4 мільярда доларів до 13,3 мільярда доларів в травні через менші обсяги та падіння світових цін на нафту. За оцінками Інституту KSE, у базовому сценарії з поточними обмеженнями цін на нафту та статусом-кво санкцій, але їх посиленням, доходи скоротяться до 132 мільярдів доларів і 105 мільярдів доларів у 2023 та 2024 роках відповідно порівняно з 218 мільярдами доларів у 2022 році.

У разі слабкого застосування санкцій російські нафтові доходи можуть наблизитися до 164 мільярдів та 169 мільярдів доларів у 2023 та 2024 роках відповідно.

Про перспективи економіки РФ до кінця року

Росія стикається з новими проблемами через санкції, скорочення експорту енергоносіїв та погіршення економічних перспектив. За результатами 2023 року експерти очікують поглиблення рецесії, зростання фіскального тиску та послаблення курсу рубля. Очікується, що втрата традиційних джерел інвестицій та негативні настрої, що впливають на внутрішній ринок, перешкоджатимуть довгостроковому економічному зростанню.

За прогнозом експертів KSE Institute, найбільших втрат зазнають галузі із найвищою рентою та потенціалом зростання. Доходи від експорту енергоносіїв знизяться. У 2023 році профіцит поточних операцій РФ, що тогоріч склав рекордні 227 мільярдів доларів, суттєво скоротиться через санкції та зниження експорту нафти й газу.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року втрата європейського енергетичного ринку коштуватиме Росії 1 трильйон доларів

Дефіцит федерального бюджету зросте. Посилюється тиск у фіскальній сфері. Експерти очікують, що дефіцит федерального бюджету РФ зросте до 5-6% ВВП за поточних санкцій, та до 7-9% у разі зниження цінової стелі на енергоресурси та посилення енергетичних санкцій.

Високий рівень внутрішніх запозичень підвищує тиск на облікові ставки, збільшує вартість обслуговування боргів та може призвести до фінансової нестабільності.

Курс рубля падатиме. Ослаблення рубля призводить до зростання цін на імпорт, створюючи ризики для інфляції. Подальші санкції можуть збільшити дефіцит бюджету Росії та поставити країну в складне й нестабільне економічне становище. Жорсткіша грошово-кредитна політика з боку уряду та центрального банку Росії може призвести до підвищення відсоткових ставок, здорожчання кредитів для економіки та додаткової напруженості у відносинах між центральним банком та урядом.

Росіяни будуть біднішими через війну. Рівень прихованого безробіття у РФ оцінюється приблизно в 13%. Падіння реальної заробітної плати та доходів, скорочення заощаджень та зниження роздрібних продажів вказують на проблеми на російському ринку праці, переконані експерти KSE Institute. Відхід іноземних брендів та зниження якості російської продукції ще більше посилюють наслідки санкцій.

Росіяни стають біднішими через війну. Фото: Укрінформ

Експерти упевнені, що надалі потрібні нові потужніші санкції. Ефективний експортний контроль, запроваджений проти російського військово-промислового комплексу, впливає на здатність Кремля вести війну. Зазнає труднощів транспортний сектор, оскільки Росія щосили намагається знайти запасні частини для літаків в обхід санкцій. Експорт вугілля скоротився на 6,8%, а втрата традиційних експортних ринків створює проблеми для російських компаній у сфері видобутку металургійних руд, виробництва сталі та деревообробки.

Україна закликає міжнародних союзників продовжувати системно працювати над запровадженням нових обмежень проти Москви та її поплічників, щоб позбавити Росію джерел фінансування війни.

