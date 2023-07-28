Как война и международные санкции влияют на экономику России

Российская экономика страдает из-за международных санкций за войну против Украины. Фото: google.com

Экономика России продолжает страдать от последствий полномасштабной войны против Украины, и в частности из-за международных санкций. Однако до точки перелома, за которой российская экономика потеряет способность финансировать войну, еще далеко.

Об эффективности санкций

По данным аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, международные санкции продолжают влиять на российскую экономику, в частности на доходы бюджета. Но страна не приближается к точке перелома, которая бы заставила ее прекратить агрессивную войну в Украине в ближайшее время. Поэтому в ближайшие месяцы союзники Украины должны значительно усилить санкционное давление на страну-агрессора.

Читайте также:

Нефтяные санкции оказывают эффект, но нужно больше. Международные санкции оказали существенное влияние на экспорт и бюджет России: доходы от экспорта в первом полугодии 2023 года упали на треть по сравнению с первым и вторым полугодием 2022 года. Доходы от нефти упали на 23% по сравнению со вторым полугодием 2022 года и на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако Россия продолжает зарабатывать на нефти большие деньги: 425 миллионов долларов в день в январе-июне.

Из-за снижения продаж нефти общий экспорт российских товаров упал на треть в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку импорт близок к уровню до введения санкций, это означает резкое снижение торгового баланса — 54,3 миллиарда долларов в первом полугодии 2023 года против 179,8 миллиарда долларов годом ранее (-70%) и профицита текущего счета — 20,2 миллиарда долларов против 147,6 миллиарда долларов (-86%).

Основные макроэкономические факторы обуславливают обесценивание рубля. При курсах 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро российская валюта потеряла значительную долю своей стоимости с осени прошлого года — 39% по отношению к доллару и 47% по отношению к евро. Ключевым фактором является значительное снижение поступлений иностранной валюты из-за падения экспорта. Более слабый рубль повышает риск роста инфляции из-за повышения стоимости импортных товаров.

Российский рубль обесценивается. Фото: flot2017.com

Сокращение расходов приводит к снижению дефицита бюджета. Дефицит федерального бюджета значительно сократился — с 3,4 трлн рублей в январе-апреле до 2,6 трлн в первом полугодии 2023 года.

Примечательно, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа на 47% ниже по сравнению с первым полугодием 2022 года, но другие поступления выросли, и власти удалось снизить расходы. KSE Institute прогнозирует снижение дефицита госбюджета России по результатам 2023 года до около 5% ВВП. Таким образом, эксперты констатируют уменьшение проблем с финансированием государственного бюджета.

И если России удастся сохранить стабильные затраты на нынешнем уровне, то расходы из Фонда национального благосостояния РФ и объемы новых долговых заимствований на внутреннем рынке вряд ли существенно увеличатся в ближайшие месяцы.

Эксперты KSE Institute констатируют, что экономика России продолжает восстанавливаться. По сути экономика близка к полному восстановлению после начального шока от санкций. В первом квартале 2023 года реальный ВВП снизился лишь на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

Хотя остается большой вопрос относительно надежности российских данных, отмечают аналитики KSE.

Об экспорте российской нефти

Объемы российского морского экспорта нефти оказались устойчивы к санкциям после вторжения, поскольку в апреле 2023 года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов по морю превысил уровень до вторжения.

Правда, несмотря на все усилия по увеличению своего теневого флота, Россия все еще в значительной степени полагается на западные морские услуги — около половины экспортной сырой нефти и две трети нефтепродуктов в апреле 2023 года были доставлены танкерами.

Институт KSE оценивает российский теневой флот в 143 танкера по состоянию на апрель 2023 года. 105 из этих танкеров было построено более 15 лет назад. Эксплуатация российского теневого флота создает большие экологические опасности для ЕС.

После того, как коалиция развитых демократий отказалась покупать российскую нефть, Индия и Турция стали крупнейшими покупателями российской морской нефти и нефтепродуктов. Резкое снижение цен как на российскую нефть, так и на нефтепродукты продолжает поддерживать высокий спрос на их экспорт.

Спрос на российскую нефть сохраняется. Фото: google.com

Доходы от российского экспорта нефти сократились на 1,4 миллиарда долларов до 13,3 миллиарда долларов в мае из-за меньших объемов и падений мировых цен на нефть. По оценкам Института KSE, в базовом сценарии с текущими ограничениями цен на нефть и статус-кво санкций, но при условии их усиления, доходы сократятся до 132 миллиардов долларов и 105 миллиардов долларов в 2023 и 2024 годах соответственно по сравнению с 218 миллиардами долларов в 2022 году.

В случае слабого применения санкций, российские нефтяные доходы могут приблизиться к 164 миллиардам и 169 миллиардам долларов в 2023 и 2024 годах соответственно.

О перспективах экономики РФ до конца года

Россия сталкивается с новыми проблемами из-за санкций, сокращения экспорта энергоносителей и ухудшения экономических перспектив. По результатам 2023 года эксперты ожидают углубления рецессии, роста фискального давления и ослабления курса рубля. Ожидается, что потеря традиционных источников инвестиций и негативные настроения, влияющие на внутренний рынок, будут препятствовать долгосрочному экономическому росту.

По прогнозу экспертов KSE Institute, наибольшие потери понесут отрасли с высокой рентой и потенциалом роста. Доходы от экспорта энергоносителей снизятся. В 2023 году профицит текущих операций РФ, составивший в прошлом году рекордные 227 миллиардов долларов, существенно сократится из-за санкций и снижения экспорта нефти и газа.

По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году потеря европейского энергетического рынка обойдется России в 1 триллион долларов

Дефицит федерального бюджета вырастет. Усиливается давление в фискальной сфере. Эксперты ожидают, что дефицит федерального бюджета РФ вырастет до 5-6% ВВП при текущих санкциях и до 7-9% в случае снижения ценового потолка на энергоресурсы и усиления энергетических санкций.

Высокий уровень внутренних заимствований повышает давление на учетные ставки, увеличивает стоимость обслуживания долгов и может привести к финансовой нестабильности.

Курс рубля будет падать. Ослабление рубля приводит к росту цен на импорт, повышая риски инфляции. Последующие санкции могут увеличить дефицит бюджета России и поставить страну в сложное и нестабильное экономическое положение. Более жесткая денежно-кредитная политика со стороны правительства и центрального банка России может привести к повышению процентных ставок, удорожанию кредитов для экономики и дополнительной напряженности в отношениях между центральным банком и правительством.

Россияне будут беднее из-за войны. Уровень скрытой безработицы в РФ оценивается примерно в 13%. Падение реальной заработной платы и доходов, сокращение сбережений и снижение розничных продаж указывают на проблемы на российском рынке труда, убеждены эксперты KSE Institute. Уход иностранных брендов и снижение качества российской продукции еще больше усугубляют последствия санкций.

Россияне становятся беднее из-за войны. Фото: Укринформ

Эксперты уверены, что в дальнейшем нужны новые более мощные санкции. Эффективный экспортный контроль, введенный против российского военно-промышленного комплекса, оказывает влияние на способность Кремля вести войну. Испытывает трудности транспортный сектор, поскольку Россия вовсю пытается найти запасные части для самолетов в обход санкций. Экспорт угля сократился на 6,8%, а утрата традиционных экспортных рынков создает проблемы для российских компаний в сфере добычи металлургических руд, производства стали и деревообработки.

Украина призывает международных союзников продолжать системно работать над введением новых ограничений против Москвы и ее приспешников, чтобы лишить Россию источников финансирования войны.