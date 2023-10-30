Дев'ять областей України залишаються без світла через обстріли та ураган, — Міненерго

Енергетики перевіряють електромережі. Фото: focus.ua

Через обстріл російської армії та погані погодні умови, жителі дев'яти областей України залишаються без електроенергії станом на 30 жовтня. За останні 24 години електрики відновили електропостачання для приблизно 34 тисяч будинків, основна частина з яких розташована в Донецьку.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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Згідно з інформацією від міністерства, 100 населених пунктів у 6 областях — Донецькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській — вимкнули електроенергію через несприятливу погоду. При цьому найбільші втрати в електропостачанні спостерігаються в Київській області — 52 населені пункти без світла.

Хоча виробництво електроенергії на українських станціях покриває поточний попит, 29 жовтня було запроваджено обмеження на вироблення енергії з відновлюваних ресурсів на 892,6 МВт.

За даними відомства, через дії російських військ у Донецькій області електроенергію було відключено у 16 населених пунктах. Електрика також відсутня у частині Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Фахівці роблять ремонтні роботи там, де умови безпеки це дозволяють.

Крім того, Міненерго повідомляє про те, що на Херсонщині через інцидент на Каховській ГЕС понад 1,2 тисячі будинків залишаються без електрики. Попри активні спроби відновлення, ремонтні роботи ускладнюються через обстріли.

Нагадаємо, що планові відключення електроенергії в Україні можуть розпочатися вже у листопаді без російських атак. У країні є розуміння, як намагатись уберегти всю загальну енергосистему від загального блекауту.