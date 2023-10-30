Девять областей Украины остаются без света из-за обстрелов и урагана, — Минэнерго

Энергетики проверяют электросети. Фото: focus.ua

Из-за обстрелов российской армии и плохих погодных условий, жители девяти областей Украины остаются без электроэнергии по состоянию на 30 октября. При этом за последние 24 часа электрики восстановили электроснабжение для примерно 34 тысяч домов, основная часть из которых расположена в Донецке.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

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Отключение света из-за обстрелов и погодных условий

Согласно информации от министерства, 100 населенных пунктов в 6 областях — Донецкой, Житомирской, Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской выключили электроэнергию из-за неблагоприятной погоды. При этом наибольшие потери в электроснабжении наблюдаются в Киевской области — 52 населенных пункта без света.

Хотя производство электроэнергии на украинских станциях покрывает текущий спрос, 29 октября были введены ограничения на выработку энергии с возобновляемых ресурсов на 892,6 МВт.

По данным ведомства, из-за действий российских войск в Донецкой области электроэнергия была отключена в 16 населенных пунктах. Электричество также отсутствует в части Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. Специалисты производят ремонтные работы там, где условия безопасности это позволяют.

Кроме того, Минэнерго сообщает о том, что в Херсонской области из-за инцидента на Каховской ГЭС более 1,2 тысячи домов остаются без электричества. Несмотря на активные попытки восстановления, ремонтные работы усложняются из-за обстрелов.

Напомним, что плановые отключения электроэнергии в Украине могут начаться уже в ноябре без российских атак. В стране есть понимание, как пытаться уберечь всю общую энергосистему от общего блэкаута.