Дирекція Мін’юсту уклала рамкову угоду на закупівлю картоплі з рекордно високою ціною

Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: Facebook/Denis Malyuska

Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту 21 квітня уклала рамкову угоду про постачання картоплі до кінця 2025 року. Це відбулося за результатами тендеру. Як виявилось, ціна на картоплю рекордно висока.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

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Рамкова угода на закупівлю картоплі

Очікувана вартість трирічної рамкової угоди складала 330 млн грн. Орієнтовна кількість пізньої картоплі становила 15 470 т, а ранньої – 3 162 т. Загалом на тендер заявилось чотири фірми.

Рамкова угода на закупівлю картоплі була укладена по таких цінах:

Учасник рамкової угоди "Торен Рітейл": пізня картопля 14,28 грн/кг, а рання — 32,42 грн/кг;

"Р-Продакт": пізня картопля 16,08 грн/кг, рання — 25,62 грн/кг;

"Ес Енд Ей Груп": пізня картопля 15,09 грн/кг, а рання — 30,47 грн/кг;

"Емі Он": пізня картопля 15,21 грн/кг, а рання — 29,99 грн/кг;

Замовник буде проводити відбори щодо постачання частини товару в коротший строк, на яких учасники рамкової угоди змагатимуться між собою по ціні.

Переможець буде поставляти картоплю в установи виконання покарань і слідчі ізолятори по Україні. Також він повинен надати забезпечення виконання договору в розмірі 5% суми у вигляді коштів або банківської гарантії.

У березні цього року було замовлено на "Prozorro Market" пізню картоплю на 1 млн грн з поставкою до 10 травня. Кілограм на тих торгах коштував 5,57 грн, що на третину дешевше від супермаркетів та у 2,5 раза дешевше від трирічної рамкової угоди.

У контрактах Міноборони ціну картоплі наприкінці лютого знизили із 17-27 грн до 12-18 грн за кілограм.

Зараз на сайті магазину "Новус" картопля коштує від 7,19 грн за кілограм, "АТБ" — 7,39 грн за кілограм, "Метро" — 9,26 грн за кілограм. Ці ціни набагато нижчі рамкової угоди.

Реакція міністра юстиції

Міністр юстиції України Денис Малюська вже прокоментував закупівлю картоплі.

"Почалося усе із укладення нової рамкової на закупівлю картоплі на наступні 3 роки. Це досить стандартна процедура, яка дозволяє проводити закупівлі з мінімальними ризиками зриву протягом тривалих строків. Але довгострокові рамкові угоди мають суттєвий недолік – ціна визначається не на базі існуючих ринкових цін, а з огляду на очікування їх змін протягом наступних років. Очікування постачальників виявились близькими до 17 гривень за кілограм. Безумовно, купувати за таку ціну картоплю зараз було б самогубством та знущанням над платниками податків", — пише Малюська.

За його словами, після брейнстормінгу дирекція вирішила спробувати незвичний для "Прозорро Маркет" майданчик для спрощених закупівель за каталогом, який дозволяє швидко придбати товар за дуже помірними цінами.

Міністр заявив, що загалом стратегія проста. Закупівлі за рамковою угодою відкладають на час, коли і якщо 17 грн за кілограм будуть ринковою ціною, а до того закупівля на "Прозоро Маркет" істотно дешевше.

"Перший тест закупівлі за каталогом виявився чудовим — вдалось укласти контракт за ціною 5,57 грн за кілограм, що істотно нижче середньої ціни на "Прозорро Маркет" і у тричі дешевше, ніж якби ми купували за рамковою угодою. Але у нас з’явились досить потужні опоненти – досвідчені багаторічні постачальники продуктів харчування державі", — розповів Малюська.

Він заявив, що перехід великого покупця з рамкових угод на "Прозорро Маркет" не тільки позбавляв їх прибутків за такими угодами, але й показував альтернативу інших великим покупцям. До того ж вони вирішили скористатись слабкими місцями нового підходу до закупівель.

Малюська повідомив, що на всі наступні закупівлі почали приходити продавці, які пропонували дивовижно низьку ціну постачання, вигравали тендер, підтверджували намір укласти договір на постачання, а потім – змінювали свою думку і договір не укладали.

"Нам зірвали закупівлю нової партії картоплі (ФОП Марченко М.С передумав укладати договір) та чотири закупівлі круп (ТОВ "БС-Фуд" відмовилось від договору у зв’язку з "технічною помилкою"). Більше того, дехто з переможців просто не вийшов на зв’язок, навіть не намагаючись пояснити свої дії", — розповів Малюська.

Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту вирішила зробити два кроки:

Попросили колег з Мінекономіки вдосконалити механізми "Прозорро Маркет", щоб з’явилася можливість прибрати тендерних "тролів";

тимчасово децентралізували закупівлі, щоб прибрати ризики залишення системи без харчів, але при цьому зберегти ринкову ціну закупівель.

Малюська додав, що результати будуть уже цього тижня.

Нагадаємо, 20 березня, міністри юстиції з усього світу зустрілися у Лондоні. Вони обговорять підтримку розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні.