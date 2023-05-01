Дирекция Минюста заключила рамочное соглашение на закупку картофеля по рекордно высокой цене

Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: Facebook/Denis Malyuska

Государственное учреждение "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" Минюста 21 апреля заключило рамочное соглашение о поставках картофеля до конца 2025 года. Это произошло по результатам тендера. Как оказалось, цена на картофель рекордно высокая.

Об этом сообщает издание "Наши деньги".

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Рамочная сделка на закупку картофеля

Ожидаемая стоимость трехлетнего рамочного соглашения составляла 330 млн грн. Ориентировочное количество позднего картофеля составляло 15 470 т, а раннего — 3 162 т. Всего на тендер заявилось четыре фирмы.

Рамочная сделка на закупку картофеля была заключена по следующим ценам:

Участник рамочного соглашения "Торен Ритейл": поздний картофель 14,28 грн/кг, а ранний — 32,42 грн/кг;

"Р-Продакт": поздний картофель 16,08 грн/кг, ранний — 25,62 грн/кг;

"Эс Энд Эй Групп": поздний картофель 15,09 грн/кг, а ранний — 30,47 грн/кг;

"Эми Вон": поздний картофель 15,21 грн/кг, а ранний — 29,99 грн/кг;

Заказчик будет проводить отборы по поставке части товара в более короткий срок, на которых участники рамочного соглашения будут соревноваться между собой по цене.

Победитель будет поставлять картофель в учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы по Украине. Также он должен предоставить обеспечение выполнения договора в размере 5% от суммы в виде средств или банковской гарантии.

В марте этого года было заказано на "Prozorro Market" поздний картофель на 1 млн грн с поставкой до 10 мая. Килограмм на тех торгах стоил 5,57 грн, что на треть дешевле супермаркетов и в 2,5 раза дешевле трехлетнего рамочного соглашения.

В контрактах Минобороны цену картофеля в конце февраля снизили с 17-27 грн до 12-18 грн за килограмм.

Сейчас на сайте магазина "Новус" картофель стоит от 7,19 грн за килограмм, "АТБ" — 7,39 грн за килограмм, "Метро" — 9,26 грн за килограмм. Эти цены намного ниже рамочного соглашения.

Реакция министра юстиции

Министр юстиции Украины Денис Малюська уже прокомментировал закупку картофеля.

"Началось все с заключения новой рамочной на закупку картофеля на следующие 3 года. Это достаточно стандартная процедура, которая позволяет проводить закупки с минимальными рисками срыва в течение длительных сроков. Но долгосрочные рамочные соглашения имеют существенный недостаток — цена определяется не на базе существующих рыночных цен, а учитывая ожидания их изменений в течение следующих лет. Ожидания поставщиков оказались близкими к 17 гривен за килограмм. Безусловно, покупать по такой цене картофель сейчас было бы самоубийством и издевательством над налогоплательщиками", — пишет Малюська.

По его словам, после брейнсторминга дирекция решила попробовать необычную для "Прозорро Маркет" площадку для упрощенных закупок по каталогу, которая позволяет быстро приобрести товар по очень умеренным ценам.

Министр заявил, что в целом стратегия проста. Закупки по рамочному соглашению откладывают на время, когда и если 17 грн за килограмм будут рыночной ценой, а до того закупка на "Прозорро Маркет" существенно дешевле.

"Первый тест закупки по каталогу оказался отличным — удалось заключить контракт по цене 5,57 грн за килограмм, что существенно ниже средней цены на "Прозорро Маркет" и в три раза дешевле, чем если бы мы покупали по рамочному соглашению. Но у нас появились достаточно мощные оппоненты — опытные многолетние поставщики продуктов питания государству", — рассказал Малюська.

Он заявил, что переход крупного покупателя с рамочных сделок на "Прозорро Маркет" не только лишал их прибыли по таким сделкам, но и показывал альтернативу другим крупным покупателям. К тому же они решили воспользоваться слабыми местами нового подхода к закупкам.

Малюська сообщил, что на все последующие закупки начали приходить продавцы, которые предлагали удивительно низкую цену поставки, выигрывали тендер, подтверждали намерение заключить договор на поставку, а затем — меняли свое мнение и договор не заключали.

"Нам сорвали закупку новой партии картофеля (ФЛП Марченко М.С передумал заключать договор) и четыре закупки круп (ООО "БС-Фуд" отказалось от договора в связи с "технической ошибкой"). Более того, некоторые из победителей просто не вышли на связь, даже не пытаясь объяснить свои действия", — рассказал Малюська.

Государственное учреждение "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" Минюста решило сделать два шага:

Попросили коллег из Минэкономики усовершенствовать механизмы "Прозорро Маркет", чтобы появилась возможность убрать тендерные "тролли";

временно децентрализовали закупки, чтобы убрать риски оставления системы без продовольствия, но при этом сохранить рыночную цену закупок.

Малюська добавил, что результаты будут уже на этой неделе.

Напомним, 20 марта министры юстиции со всего мира встретились в Лондоне. Они обсудят поддержку расследования Международным уголовным судом военных преступлений в Украине.