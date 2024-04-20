Дніпровщина отримає понад 3,2 млрд гривень у межах платформи «Зроблено в Україні»

Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко. Фото: Харків Форум

Уряд виділяє понад 3,2 млрд грн на програми підтримки бізнесу Дніпропетровської області. Це фінансування допоможе регіону, який знаходиться впритул до лінії фронту, постійно потерпає від ворожих обстрілів та є одним з основних центрів прихистку внутрішньо переміщених осіб, зберегти промисловий потенціал та розвивати малий і середній бізнес.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої поїздки у Дніпро.

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На що розподілять фінансування

На презентації економічної платформи "Зроблено в Україні" у місті Дніпро за участю Президента України Володимира Зеленського було зазначено, що чим активніше бізнеси регіону звертатимуться за участю в відповідних програмах, тим більше можуть отримати. За словами Свириденко, ці програми включають розподіл державної підтримки "5-7-9", грантів на переробку, компенсації та нові ініціативи.

"3,2 млрд грн у межах державної програми "Зроблено в Україні" — не є лімітом. Чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати. Це фінансування розподіляється як на знайомі бізнесу програми — "Доступні кредити 5-7-9%, гранти на переробку, так і нові або відновлені програми, які показали свою ефективність у минулому. Серед таких – програм компенсацій аграріям за купівлю сільгосптехніки вітчизняного виробництва та інші", — зазначила Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський та перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої поїздки в Дніпро. Фото: president.gov.ua

Від початку дії програми "Власна справа" у області схвалено 780 позитивних рішень про надання грантів на понад 184,7 млн грн. Крім того, в регіоні активно відновлюється малий і середній бізнес. Дніпропетровщина займає друге місце по країні за кількістю зареєстрованих нових ФОПів та створених компаній протягом минулого року.

Свириденко зазначила, що попри все, промисловий потенціал Дніпропетровщини на високому рівні — 3700 промислових підприємств, більшість — бюджетоутворюючі. Більше того, торік область змогла наростити обсяг реалізації промислової продукції на 10% у порівнянні з 2022 роком до 363,6 млрд грн у рік.

"Нам важливо бути підтримкою для промисловості регіону, адже крім значних надходжень до бюджету, вони передовсім дають роботу сотням тисяч людей в регіоні. Часто саме завдяки великим виробництвам, життя у містах і містечках відновлюється, а люди мають мотивацію не виїжджати з рідного регіону у пошуках роботи", — підкреслила міністерка економіки.

Вона також повідомила, що в області запрацював регіональний офіс "Зроблено в Україні". Такі офіси вже працюють у Чернігові, Харкові, Чернівцях тощо. Там підприємці можуть отримати всю необхідну інформацію щодо державних програм підтримки бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Дніпро став ще одним містом, у якому була представлена економічна платформа "Зроблено в Україні". Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський презентував у Чернівцях економічну платформу "Зроблено в Україні" для вітчизняного ОПК.