Дніпровщина отримає понад 3,2 млрд гривень у межах платформи «Зроблено в Україні»

Дніпропетровщина отримає понад 3,2 млрд грн на підтримку бізнесу
Уряд виділяє понад 3,2 млрд грн на програми підтримки бізнесу Дніпропетровської області. Це фінансування допоможе регіону, який знаходиться впритул до лінії фронту, постійно потерпає від ворожих обстрілів та є одним з основних центрів прихистку внутрішньо переміщених осіб, зберегти промисловий потенціал та розвивати малий і середній бізнес.
Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої поїздки у Дніпро.
На що розподілять фінансування
На презентації економічної платформи "Зроблено в Україні" у місті Дніпро за участю Президента України Володимира Зеленського було зазначено, що чим активніше бізнеси регіону звертатимуться за участю в відповідних програмах, тим більше можуть отримати. За словами Свириденко, ці програми включають розподіл державної підтримки "5-7-9", грантів на переробку, компенсації та нові ініціативи.
"3,2 млрд грн у межах державної програми "Зроблено в Україні" — не є лімітом. Чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати. Це фінансування розподіляється як на знайомі бізнесу програми — "Доступні кредити 5-7-9%, гранти на переробку, так і нові або відновлені програми, які показали свою ефективність у минулому. Серед таких – програм компенсацій аграріям за купівлю сільгосптехніки вітчизняного виробництва та інші", — зазначила Свириденко.
Від початку дії програми "Власна справа" у області схвалено 780 позитивних рішень про надання грантів на понад 184,7 млн грн. Крім того, в регіоні активно відновлюється малий і середній бізнес. Дніпропетровщина займає друге місце по країні за кількістю зареєстрованих нових ФОПів та створених компаній протягом минулого року.
Свириденко зазначила, що попри все, промисловий потенціал Дніпропетровщини на високому рівні — 3700 промислових підприємств, більшість — бюджетоутворюючі. Більше того, торік область змогла наростити обсяг реалізації промислової продукції на 10% у порівнянні з 2022 роком до 363,6 млрд грн у рік.
"Нам важливо бути підтримкою для промисловості регіону, адже крім значних надходжень до бюджету, вони передовсім дають роботу сотням тисяч людей в регіоні. Часто саме завдяки великим виробництвам, життя у містах і містечках відновлюється, а люди мають мотивацію не виїжджати з рідного регіону у пошуках роботи", — підкреслила міністерка економіки.
Вона також повідомила, що в області запрацював регіональний офіс "Зроблено в Україні". Такі офіси вже працюють у Чернігові, Харкові, Чернівцях тощо. Там підприємці можуть отримати всю необхідну інформацію щодо державних програм підтримки бізнесу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Дніпро став ще одним містом, у якому була представлена економічна платформа "Зроблено в Україні". Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський.
Також ми писали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський презентував у Чернівцях економічну платформу "Зроблено в Україні" для вітчизняного ОПК.
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