Днепровщина получит более 3,2 млрд гривен в рамках платформы «Сделано в Украине»

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко. Фото: Харьков Форум

Правительство выделяет более 3,2 млрд грн. на программы поддержки бизнеса Днепропетровской области. Это финансирование поможет региону, который находится вплотную к линии фронта, постоянно страдает от вражеских обстрелов и является одним из основных центров убежища внутри перемещенных лиц, сохранить промышленный потенциал и развивать малый и средний бизнес.

Об этом заявила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко во время рабочей поездки в Днепр.

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На что распределят финансирование

На презентации экономической платформы "Сделано в Украине" в городе Днепр с участием Президента Украины Владимира Зеленского отмечено, что чем активнее бизнесы региона будут обращаться с участием в соответствующих программах, тем больше могут получить. По словам Свириденко, эти программы включают в себя распределение государственной поддержки "5-7-9", грантов на переработку, компенсации и новые инициативы.

"3,2 млрд грн в рамках государственной программы "Сделано в Украине" — не лимит. Чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы поддержки, тем больше смогут получить. Это финансирование распределяется как на знакомые бизнеса программы — "Доступные кредиты 5-7 -9%, как гранты на переработку, так и новые или восстановленные программы, которые показали свою эффективность в прошлом. Среди таких программ компенсаций аграриям за покупку сельхозтехники отечественного производства и другие", — отметила Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский и первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко во время рабочей поездки в Днепр. Фото: president.gov.ua

С начала действия программы "Собственное дело" в области одобрено 780 положительных решений о предоставлении грантов более чем на 184,7 млн грн. Кроме того, в регионе активно восстанавливается малый и средний бизнес. Днепропетровщина занимает второе место по стране по количеству зарегистрированных новых ФЛПов и созданных компаний в течение прошлого года.

Свириденко отметила, что, несмотря ни на что, промышленный потенциал Днепропетровщины на высоком уровне — 3700 промышленных предприятий, большинство — бюджетообразующие. Более того, в прошлом году область смогла нарастить объем реализации промышленной продукции на 10% по сравнению с 2022 годом до 363,6 млрд грн в год.

"Нам важно быть поддержкой для промышленности региона, ведь кроме значительных поступлений в бюджет они прежде всего дают работу сотням тысяч людей в регионе. Часто именно благодаря большим производствам, жизнь в городах и городках восстанавливается, а люди имеют мотивацию не выезжать из родного региона в поисках работы", — подчеркнула министерша экономики.

Она также сообщила, что в области заработал региональный офис "Сделано в Украине". Такие офисы уже работают в Чернигове, Харькове, Черновцах и т.д. Там предприниматели могут получить всю необходимую информацию о государственных программах поддержки бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, Днепр стал еще одним городом, в котором была представлена экономическая платформа "Сделано в Украине". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский представил в Черновцах экономическую платформу "Сделано в Украине" для отечественного ОПК.