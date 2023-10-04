До кінця року в Україні може подорожчати хліб: якою буде ціна

Хліб, батон, паляниця лежать на столі. Фото: Google

До кінця року в Україні слід очікувати здорожчання хліба на 5 — 10%, причому практично на весь хлібний асортимент. А вже з жовтня очікується підвищення цін у межах 5%.

Такої думки дотримуються у Всеукраїнській асоціації пекарів. Повідомляє Агробізнес сьогодні.

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Подорожчання хліба

У Всеукраїнській асоціації пекарів вважають, що до кінця року хліб додасть у ціні на 5 — 10%, причому практично на весь асортимент.

"Уже з жовтня очікується підвищення цін у межах 5%. Відбувається це через високі ціни на пшеницю 2 — 3 класу, здорожчання пального, енергоносіїв. Крім того, на сьогодні в пекарів низькі зарплати, тож їх підвищення вкрай важливе для галузі", — пояснив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Він зазначив, що наразі вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь України недоотримає майже 1 млн тонн пшениці 2 класу.

Згідно з даними Держстату, з початку року

хліб житньо-пшеничний подорожчав на 2,1% , до 35,83 грн в серпні з 35,06 грн в січні;

, до в серпні з в січні; батон — на 3,1%, до 22,52 грн з 21,83 грн.

Нагадаємо, в Україні дешевшає картопля. Так, кілограм з нового врожаю можна придбати на 2 — 3 гривні дешевше, ніж минулого року. Вартість кілограма картоплі нині коливається від 8 до 12 гривень.