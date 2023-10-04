Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow До кінця року в Україні може подорожчати хліб: якою буде ціна arrow

До кінця року в Україні може подорожчати хліб: якою буде ціна

4 жовтня 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До кінця року в Україні може подорожчати хліб: якою буде ціна
Хліб, батон, паляниця лежать на столі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До кінця року в Україні слід очікувати здорожчання хліба на 5 — 10%, причому практично на весь хлібний асортимент. А вже з жовтня очікується підвищення цін у межах 5%. 

Такої думки дотримуються у Всеукраїнській асоціації пекарів. Повідомляє Агробізнес сьогодні.

Читайте також:

Подорожчання хліба

У Всеукраїнській асоціації пекарів вважають, що до кінця року хліб додасть у ціні на 5 — 10%, причому практично на весь асортимент.

"Уже з жовтня очікується підвищення цін у межах 5%. Відбувається це через високі ціни на пшеницю 2 — 3 класу, здорожчання пального, енергоносіїв. Крім того, на сьогодні в пекарів низькі зарплати, тож їх підвищення вкрай важливе для галузі", — пояснив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Він зазначив, що наразі вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь України недоотримає майже 1 млн тонн пшениці 2 класу.

Згідно з даними Держстату, з початку року

  • хліб житньо-пшеничний подорожчав на 2,1%, до 35,83 грн в серпні з 35,06 грн в січні;
  • батон — на 3,1%, до 22,52 грн з 21,83 грн.

Нагадаємо, в Україні дешевшає картопля. Так, кілограм з нового врожаю можна придбати на 2 — 3 гривні дешевше, ніж минулого року.  Вартість кілограма картоплі нині коливається від 8 до 12 гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз