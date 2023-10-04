До конца года в Украине может подорожать хлеб: какой будет цена

Хлеб, батон, паляница лежат на столе. Фото: Google

До конца года в Украине следует ожидать удорожания хлеба на 5 — 10%, причем практически на весь хлебный ассортимент. А уже с октября ожидается повышение цен в пределах 5%.

Такого мнения придерживаются во Всеукраинской ассоциации пекарей. Сообщает Агробизнес сегодня.

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Удорожание хлеба

Во Всеукраинской ассоциации пекарей считают, что до конца года хлеб прибавит в цене на 5 — 10%, причем практически на весь ассортимент.

"Уже с октября ожидается повышение цен в пределах 5%. Происходит это из-за высоких цен на пшеницу 2 — 3 класса, удорожание горючего, энергоносителей. Кроме того, на сегодняшний день у пекарей низкие зарплаты, поэтому их повышение крайне важно для отрасли", — пояснил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Он отметил, что уже можно говорить, что до конца сезона хлебопекарная отрасль Украины недополучит почти 1 млн тонн пшеницы 2 класса.

Согласно данным Госстата, с начала года

хлеб ржано-пшеничный подорожал на 2,1%, до 35,83 грн в августе с 35,06 грн в январе;

батон — на 3,1%, до 22,52 грн с 21,83 грн.

Напомним, в Украине дешевеет картофель. Так, килограмм с нового урожая можно приобрести на 2-3 гривны дешевле, чем в прошлом году. Стоимость килограмма картофеля сейчас колеблется от 8 до 12 гривен.