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Доходи атомної галузі рф зростають: Україна вимагає санкцій ЄС проти "Росатома"

14 лютого 2023 18:36
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Санкції проти росії: Шмигаль закликає ЄС ввести обмеження проти "Росатома"
Денис Шмигаль
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україна вже запровадила санкції щодо понад 4,5 тисячі фізичних та юридичних осіб, які загрожують національній безпеці. Серед них 200 функціонерів атомної галузі рф. Та при цьому російська атомна галузь у 2022 році зуміла наростити доходи. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. 

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"Ворог продовжує заробляти на атомній енергетиці. Минулого року експорт товарів рф збільшився майже на 10%. Дохід "Росатома" зріс на 17%. На кожному доларі, який іде до російського бюджету, кров українців. Головні джерела фінансування війни мають бути перекриті. І тому Україна наполягає на включенні до десятого санкційного пакету ЄС російської атомної галузі", — наголосив глава українського уряду. 

Шмигаль також зазначив, що українська атомна енергетика зробила "колосальний ривок" для подолання залежності від російських постачальників твелів. Він нагадав, що "Енергоатом" розірвав контракт із компанією рф та перейшов на паливні збірки американської компанії Westinghouse. 

"Подібним шляхом мусять рухатися країни Європи, яких підсадили на "атомну голку" росії", — додав очільник Кабміну. 

Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. В санкційний список потрапили 200 компаній

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