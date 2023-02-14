Санкции против россии: Шмыгаль призывает ЕС ввести ограничения против "Росатома"

Доходы атомной отрасли рф растут: Украина требует санкций ЕС против "Росатома"
Украина уже ввела санкции в отношении более 4,5 тысячи физических и юридических лиц, угрожающих национальной безопасности. Среди них 200 функционеров атомной отрасли россии. Однако при этом российская атомная отрасль в 2022 году сумела нарастить доходы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
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Рост доходов атомной отрасли рф
"Враг продолжает зарабатывать на атомной энергетике. В прошлом году экспорт товаров россии увеличился почти на 10%. Доход "Росатома" вырос на 17%. На каждом долларе, который идет в российский бюджет, кровь украинцев. Главные источники финансирования войны должны быть перекрыты. Поэтому Украина настаивает на включении в десятый санкционный пакет ЕС российской атомной отрасли", — подчеркнул глава украинского правительства.
Шмыгаль также отметил, что украинская атомная энергетика совершила "колоссальный рывок" для преодоления зависимости от российских поставщиков твэлов. Он напомнил, что "Энергоатом" расторг контракт с компанией россии и перешел на топливные сборки американской компании Westinghouse.
"Подобным путем должны двигаться страны Европы, которых подсадили на "атомную иглу" россии", — добавил глава Кабмина.
Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли россии. В санкционный список попали 200 компаний.