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Доходы атомной отрасли рф растут: Украина требует санкций ЕС против "Росатома"

14 февраля 2023 18:36
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Санкции против россии: Шмыгаль призывает ЕС ввести ограничения против "Росатома"
Денис Шмыгаль
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украина уже ввела санкции в отношении более 4,5 тысячи физических и юридических лиц, угрожающих национальной безопасности. Среди них 200 функционеров атомной отрасли россии. Однако при этом российская атомная отрасль в 2022 году сумела нарастить доходы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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"Враг продолжает зарабатывать на атомной энергетике. В прошлом году экспорт товаров россии увеличился почти на 10%. Доход "Росатома" вырос на 17%. На каждом долларе, который идет в российский бюджет, кровь украинцев. Главные источники финансирования войны должны быть перекрыты. Поэтому Украина настаивает на включении в десятый санкционный пакет ЕС российской атомной отрасли", — подчеркнул глава украинского правительства.

Шмыгаль также отметил, что украинская атомная энергетика совершила "колоссальный рывок" для преодоления зависимости от российских поставщиков твэлов. Он напомнил, что "Энергоатом" расторг контракт с компанией россии и перешел на топливные сборки американской компании Westinghouse.

"Подобным путем должны двигаться страны Европы, которых подсадили на "атомную иглу" россии", — добавил глава Кабмина.

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли россии. В санкционный список попали 200 компаний

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