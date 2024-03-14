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Долар в Україні різко впав — який зараз курс

14 березня 2024 22:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 15 березня — долар різко впав у банках та обмінниках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках після зростання різко впав. Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 15 березня, теж знизив офіційний курс американської валюти.

Про це свідчать дані Нацбанку та моніторингових порталів.

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З даними регулятора, офіційні курси іноземних валют встановлено на рівні:

  • долар — 38,68 грн (-0,10);
  • євро — 42,28 грн (-0,13);
  • злотий — 9,84 грн (+0,05).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, долар почав дешевшати. У купівлі коштує 38,47 грн (-0,02), у продажу — 38,97 грн (-0,04). Євровалюту купують за 42,02 грн (+0,08), продають — за 42,75 грн (+0,08).

ПриватБанк купує долар дешевше — за 38,25 грн (-0,10), продає — за 38,85 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 38,30 грн (-0,20), продає — за 38,83 грн (-0,10). Ощадбанк долар купує дорожче — за 38,65 грн (+0,15), продає — за 39,15 грн (+0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках курс долара впав у ціні. Купують за 38,67 грн (-0,13), продають — за 38,77 грн (-0,13). Євро коштує у купівлі 42,30 грн (-0,15), у продажу — 42,60 грн (0,05).

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Нагадаємо, за прогнозом S&P Global Ratings, в Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Американська валюта цьогоріч може додати у вартості лише кілька гривень, а наступного року чекає більш суттєве знецінення нацвалюти.

Раніше повідомлялося, що Національний банк скоротив підтримку курсу гривні продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.

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