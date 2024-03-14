Курс валют на 15 березня — долар різко впав у банках та обмінниках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках після зростання різко впав. Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 15 березня, теж знизив офіційний курс американської валюти.

Про це свідчать дані Нацбанку та моніторингових порталів.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

З даними регулятора, офіційні курси іноземних валют встановлено на рівні:

долар — 38,68 грн (-0,10);

євро — 42,28 грн (-0,13);

злотий — 9,84 грн (+0,05).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, долар почав дешевшати. У купівлі коштує 38,47 грн (-0,02), у продажу — 38,97 грн (-0,04). Євровалюту купують за 42,02 грн (+0,08), продають — за 42,75 грн (+0,08).

ПриватБанк купує долар дешевше — за 38,25 грн (-0,10), продає — за 38,85 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 38,30 грн (-0,20), продає — за 38,83 грн (-0,10). Ощадбанк долар купує дорожче — за 38,65 грн (+0,15), продає — за 39,15 грн (+0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках курс долара впав у ціні. Купують за 38,67 грн (-0,13), продають — за 38,77 грн (-0,13). Євро коштує у купівлі 42,30 грн (-0,15), у продажу — 42,60 грн (0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, за прогнозом S&P Global Ratings, в Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Американська валюта цьогоріч може додати у вартості лише кілька гривень, а наступного року чекає більш суттєве знецінення нацвалюти.

Раніше повідомлялося, що Національний банк скоротив підтримку курсу гривні продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.