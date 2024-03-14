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Доллар в Украине резко упал — какой сейчас курс

14 марта 2024 22:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 15 марта — доллар резко упал в банках и обменниках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках после роста резко упал. Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 15 марта, тоже снизил официальный курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и мониторинговых порталов.

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По данным регулятора, официальные курсы иностранных валют установлены на уровне:

  • доллар — 38,68 грн (-0,10);
  • евро — 42,28 грн (-0,13);
  • злотый — 9,84 грн (+0,05).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, доллар стал дешеветь. В покупке стоит 38,47 грн (-0,02), в продаже — 38,97 грн (-0,04). Евровалюту покупают за 42,02 грн (+0,08), продают — за 42,75 грн (+0,08).

ПриватБанка покупает доллар дешевле — за 38,25 грн (-0,10), продает — за 38,85 грн (-0,10). Райффайзен Банк покупает за 38,30 грн (-0,20), продает — за 38,83 грн (-0,10). Ощадбанк доллар покупает дороже — за 38,65 грн (+0,15), продает — за 39,15 грн (+0,20).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках курс доллара упал в цене. Покупают за 38,67 грн (-0,13), продают — за 38,77 грн (-0,13). Евро стоит в покупке 42,30 грн (-0,15), в продаже — 42,60 грн (0,05).

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Напомним, по прогнозу S&P Global Ratings, в Украине до конца 2024 года на валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Американская валюта в этом году может прибавить в стоимости всего несколько гривен, а в следующем году ждет более существенное обесценивание нацвалюты.

Ранее сообщалось, что Национальный банк сократил поддержку курса гривны продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи на прошлой неделе снизился более чем в два раза.

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