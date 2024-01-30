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Долар в Україні втратив в ціні — курс валют на завтра

30 січня 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 31 січня — долар знову подешевшав
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Долар в Україні після кількаденного підвищення знову втратив в ціні. У Національному банку переписали офіційний курс американської валюти на середу, 31 січня, у бік зниження, обмінні пункти запропонували долар теж на кілька копійок дешевше.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, на завтра затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 37,87 грн (-0,01);
  • євро — 41,08 грн (+0,08);
  • злотий — 9,41 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку теж незначні зміни. Долар зріс до 37,74 гривні (+0,02) під час купівлі, та знизився до 38,32 грн (-0,02) — під час продажу. Євровалюта у купівлі опустилась до 41,02 грн (-0,02), у продажу — до 41,86 грн (-0,06).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 31 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках валюта подешевшала. Долар втратив під час купівлі — до 38,15 грн (-0,10), під час продажу — 38,25 грн (-0,08). Євро подешевшав у купівлі до 41,55 грн (-0,10), у продажу — до 41,75 грн (-0,05).

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Нагадаємо, Національному банку України (НБУ) прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року. Також оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.

Також ми писали про те, що в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.

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