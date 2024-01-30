Курс валют на 31 січня — долар знову подешевшав

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Долар в Україні після кількаденного підвищення знову втратив в ціні. У Національному банку переписали офіційний курс американської валюти на середу, 31 січня, у бік зниження, обмінні пункти запропонували долар теж на кілька копійок дешевше.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, на завтра затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 37,87 грн (-0,01);

євро — 41,08 грн (+0,08);

злотий — 9,41 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку теж незначні зміни. Долар зріс до 37,74 гривні (+0,02) під час купівлі, та знизився до 38,32 грн (-0,02) — під час продажу. Євровалюта у купівлі опустилась до 41,02 грн (-0,02), у продажу — до 41,86 грн (-0,06).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках валюта подешевшала. Долар втратив під час купівлі — до 38,15 грн (-0,10), під час продажу — 38,25 грн (-0,08). Євро подешевшав у купівлі до 41,55 грн (-0,10), у продажу — до 41,75 грн (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національному банку України (НБУ) прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року. Також оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.

Також ми писали про те, що в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.