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Доллар в Украине потерял в цене — курс валют на завтра

30 января 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 31 января — доллар снова подешевел
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Доллар в Украине после многодневного повышения снова потерял в цене. В Национальном банке переписали официальный курс американской валюты на среду, 31 января, в сторону понижения, обменные пункты предложили доллар тоже на несколько копеек дешевле.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, на завтра утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 37,87 грн (-0,01);
  • евро — 41,08 грн (+0,08);
  • злотый — 9,41 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке тоже незначительные изменения. Доллар вырос до 37,74 гривны (+0,02) при покупке, но снизился до 38,32 грн (-0,02) — при продаже. Евровалюта в покупке опустилась до 41,02 грн (-0,02), в продаже — до 41,86 грн (-0,06).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 31 января
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках валюта подешевела. Доллар потерял при покупке — до 38,15 грн (-0,10), при продаже — 38,25 грн (-0,08). Евро подешевел в покупке до 41,55 грн (-0,10), в продаже — до 41,75 грн (-0,05).

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прокомментировал колебания на валютном рынке в начале 2024 года. Также оценили возможность возврата к фиксированному курсу доллара.

Также мы писали, что в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% к началу октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

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