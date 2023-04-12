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Доплати по 30 тис. грн: у Раді розповіли, коли чекати підвищення військовим

12 квітня 2023 14:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Доплати по 30 тис. грн до зарплати — чи буде підвищення військовим
Голова Податкового комітету Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Ухвалена парламентом поправка до закону, яка мала б повернути військовослужбовцям надбавки у розмірі 30 тис. грн, ще не гарантує реальних виплат. Це стане можливо, коли будуть знайдені джерела фінансування.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев для "Радіо Свобода".

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Як зізнався голова комітету, законопроєкт №8312 передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат. Кошти, які планують взяти від скорочення зарплат держслужбовцям, становитимуть лише 2% від необхідної суми.

"Він передбачив видатки бюджету на 154 млрд, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тис. грн він нарахував лише на 2,5 млрд. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами? 98% від того, що він запропонував, необхідно десь узяти", — пояснив народний депутат.

Тому, говорячи про перспективи повернення доплат військовим, наголосив, що станеться це тільки-но будуть знайдені джерела наповнення бюджету.

"Хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов'язково ми підтримаємо", — додав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, днями в Україні парламент повернув військовим скасовану доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат).

Проте найближчим часом цей закон можуть не підписати. Річ у тому, що до Верховної Ради одразу внесли блокуючу постанову щодо законопроєкту 8312. Постанова — авторства народного депутата від "Голосу" Володимира Цабаля.

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