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Доплаты по 30 тыс. грн: в Раде рассказали, когда ждать повышения военным

12 апреля 2023 14:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доплаты по 30 тыс. грн к зарплате — будет ли повышение военным
Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Принятая парламентом поправка к закону, которая должна вернуть военнослужащим надбавки в размере 30 тыс. грн, еще не гарантирует реальных выплат. Это станет возможным, когда будут найдены источники финансирования.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев для "Радио Свобода".

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Как признался глава комитета, законопроект №8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов. Средства, которые планируют взять от сокращения зарплат госслужащим, составят лишь 2% от необходимой суммы.

"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тыс. грн он насчитал всего на 2,5 млрд. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами? 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", — пояснил народный депутат.

Поэтому, говоря о перспективах возврата доплат военным, подчеркнул, что произойдет это, как только будут найдены источники наполнения бюджета.

"Хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И, если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, на днях в Украине парламент вернул военным отмененную доплату в размере 30 тысяч гривен. Прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

Однако в ближайшее время этот закон могут не подписать. Дело в том, что в Верховную Раду сразу внесли блокирующее постановление по законопроекту 8312. Постановление — авторство народного депутата от "Голоса" Владимира Цабаля.

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