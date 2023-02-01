Як змінились соціальні виплати і зарплати в лютому

З лютого в Україні зміниться порядок деяких соціальних виплат

З 1 лютого в Україні змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони; рахунки для сплати єдиного внеску в Києві; порядок виплат субсидій на оплату комунальних послуг; запроваджується обмін ламп розжарювання на LED-лампи, а також з'являються нові виплати для українських біженців у Польщі.

Виплати військовослужбовцям

З 1 лютого в Україні змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України.

Зміни стосуються нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та співробітникам системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам і курсантам ВВНЗ, офіцерам управлінь і штабів.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень.

Для прикладу: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень.

Фото: УНІАН

У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Водночас, для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, з 1 лютого збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби становив не менше ніж 20 100 гривень, а для осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції — на рівні не менше ніж 17 000 гривень.

Рахунки для сплати ЄСВ

З 1 лютого змінюються рахунки для сплати єдиного внеску в Києві. При цьому рахунки для інших територіальних органів ДПС залишаються без змін.

Реквізити нових рахунків оприлюднено на сайті ГУ ДПС у Києві. Перевірити їх можна за цим посиланням.

Нагадуємо, що ставка ЄСВ за себе для ФОПів становить 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.

Нові виплати для біженців у Польщі

В лютому громадська організація Fundacja Ukraina та гуманітарна місія Mercy Corps видаватиме біженцям по 450 євро на особу. Претендувати на фінансову допомогу в розмірі 710 злотих упродовж 3 місяців (загалом 450 євро) можуть українці, які ще не отримували кошти від ООН, IRC, The Lutheran World Federation.

Субсидії на комуналку

З 2023 року субсидії на оплату комунальних послуг в Україні виплачуються виключно в грошовій формі.

Для тих, хто отримував субсидію на картковий рахунок або через відділення Укрпошти, нічого не змінюється.

Ті ж, хто отримував субсидію в безготівковій формі, отримуватимуть її так само, як і пенсію. Якщо пенсію ви отримуєте у відділенні Укрпошти, то субсидію можна буде отримати там же.

Якщо ви отримуєте пенсію на картковий рахунок, то субсидія зараховуватиметься на ваш поточний рахунок, відкритий Пенсійним фондом в Ощадбанку.

Отже, для сплати за комунальні послуги з 1 лютого отримувачі субсидій мають попередньо отримати кошти в грошовій формі, а вже потім компенсувати ними частину вартості комуналки.

Фото: УНІАН

Нагадуємо, що для всіх категорій отримувачів субсидії, окрім пенсіонерів, скасовується доставка субсидій додому.

Варто пам'ятати, що при розрахунку розміру субсидії не враховується допомога від міжнародних організацій до сукупного доходу сім'ї.

Розраховувати на субсидію можуть всі громадяни України, незалежно від віку.

Перевірити інформацію про субсидію можна в Єдиному державному реєстрі отримувачів субсидій за цим посиланням.

Обмін ламп розжарювання на LED-лампи

З 1 лютого українці можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED-лампи.

Всеукраїнський проєкт з енергозбереження стартував у тестовому режимі 16 січня — в Черкасах, Одесі, Львові та Вінниці.

Очікується, що повноцінно проєкт запрацює в лютому. До кінця ж лютого ініціатива має дійти до найменших сіл України.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, на першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп у шістьох областях.

Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr