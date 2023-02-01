Как изменились социальные выплаты и зарплаты в феврале

Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля
С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны; счета для уплаты единого взноса в Киеве; порядок выплат субсидий на оплату коммунальных услуг; вводится обмен ламп накаливания на LED-лампы, а также новые выплаты для украинских беженцев в Польше.
Выплаты военнослужащим
С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.
-
Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов
-
Премьер Швеции рассказал, кто мешает им вступить в НАТО
-
Мировые центробанки побили рекорд по покупке золота, — Reuters
-
Российские военные блогеры все чаще рассказывают о неудачах кремля на войне, — ISW
-
Украинцы увеличили количество переводов через ПриватБанк из-за рубежа: рейтинг стран
-
Подробности нового телепроекта с Лесей Никитюк и звездами украинского шоу-бизнеса
-
Илья Забарный стал рекордным трансфером в истории "Динамо": даже Андрей Шевченко обошелся "Милану" дешевле
-
30% украинских школ работают только дистанционно: в каких регионах образовательные услуги предоставляются онлайн
-
Украина может получить два современных американских беспилотника за один доллар, — СМИ
-
Россияне пригнали еще одну подлодку с "Калибром", — Гуменюк
Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов.
Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют.
Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен.
Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен.
В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях Сил безопасности и обороны Украины.
Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.
Боевые выплаты в 100 тысяч гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.
В то же время, для повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей с 1 февраля увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы составлял не менее 20 100 гривен, а для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции — на уровне не менее 17 000 гривен.
Счета для оплаты ЕСВ
С 1 февраля меняются счета для уплаты единого взноса в Киеве. При этом счета для других территориальных органов ГНС остаются прежними.
Реквизиты новых счетов обнародованы на сайте ГУ ГНС в Киеве. Проверить их можно по этой ссылке.
Напоминаем, что ставка ЕСВ за себя для физлиц-предпринимателей составляет 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.
Новые выплаты для беженцев в Польше
В феврале общественная организация Fundacja Ukraina и гуманитарная миссия Mercy Corps будет выплачивать беженцам по 450 евро на человека. Претендовать на финансовую помощь в размере 710 злотых в течение 3 месяцев (всего 450 евро) могут украинцы, которые еще не получали средства от ООН, IRC, The Lutheran World Federation.
Субсидии на коммуналку
С 2023 субсидии на оплату коммунальных услуг в Украине выплачиваются исключительно в денежной форме.
Для тех, кто получал субсидию на карточный счет или через отделение Укрпочты, ничего не меняется.
Те же, кто получал субсидию в безналичной форме, будут получать ее так же, как и пенсию. Если вы получаете пенсию в отделении Укрпочты, то субсидию можно будет получить там же.
Если вы получаете пенсию на карточный счет, субсидия будет зачисляться на ваш текущий счет, открытый Пенсионным фондом в Ощадбанке.
Следовательно, для оплаты коммунальных услуг с 1 февраля получатели субсидий должны предварительно получить средства в денежной форме, а уже потом компенсировать ими часть стоимости коммуналки.
Напомним, что для всех категорий получателей субсидии, кроме пенсионеров, отменяется доставка субсидий на дом.
Следует помнить, что при расчете размера субсидии в совокупном доходе семьи не учитываются пособия от международных организаций.
Рассчитывать на субсидию могут все граждане Украины, независимо от возраста.
Проверить информацию о субсидии можно в Едином государственном реестре получателей субсидий по этой ссылке.
Обмен ламп накаливания на LED-лампы
С 1 февраля украинцы могут бесплатно обменять лампы накаливания на LED-лампы.
Всеукраинский проект по энергосбережению стартовал в тестовом режиме 16 января — в Черкассах, Одессе, Львове и Виннице.
Ожидается, что полноценно проект заработает в феврале. К концу февраля инициатива должна дойти до самых маленьких сел Украины.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести областях.
Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr