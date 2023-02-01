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Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

1 февраля 2023 08:00
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как изменились социальные выплаты и зарплаты в феврале
С февраля в Украине меняется порядок некоторых социальных выплат
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны; счета для уплаты единого взноса в Киеве; порядок выплат субсидий на оплату коммунальных услуг; вводится обмен ламп накаливания на LED-лампы, а также новые выплаты для украинских беженцев в Польше.

Выплаты военнослужащим

С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.

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Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов.

Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют.

Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен.

Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен.

ЗСУ
Фото: УНИАН

В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях Сил безопасности и обороны Украины.

Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.

Боевые выплаты в 100 тысяч гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.

В то же время, для повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей с 1 февраля увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы составлял не менее 20 100 гривен, а для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции — на уровне не менее 17 000 гривен.

Счета для оплаты ЕСВ

С 1 февраля меняются счета для уплаты единого взноса в Киеве. При этом счета для других территориальных органов ГНС остаются прежними.

Реквизиты новых счетов обнародованы на сайте ГУ ГНС в Киеве. Проверить их можно по этой ссылке.

Напоминаем, что ставка ЕСВ за себя для физлиц-предпринимателей составляет 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.

Новые выплаты для беженцев в Польше

В феврале общественная организация Fundacja Ukraina и гуманитарная миссия Mercy Corps будет выплачивать беженцам по 450 евро на человека. Претендовать на финансовую помощь в размере 710 злотых в течение 3 месяцев (всего 450 евро) могут украинцы, которые еще не получали средства от ООН, IRC, The Lutheran World Federation.

Субсидии на коммуналку

С 2023 субсидии на оплату коммунальных услуг в Украине выплачиваются исключительно в денежной форме.

Для тех, кто получал субсидию на карточный счет или через отделение Укрпочты, ничего не меняется.

Те же, кто получал субсидию в безналичной форме, будут получать ее так же, как и пенсию. Если вы получаете пенсию в отделении Укрпочты, то субсидию можно будет получить там же.

Если вы получаете пенсию на карточный счет, субсидия будет зачисляться на ваш текущий счет, открытый Пенсионным фондом в Ощадбанке.

Следовательно, для оплаты коммунальных услуг с 1 февраля получатели субсидий должны предварительно получить средства в денежной форме, а уже потом компенсировать ими часть стоимости коммуналки.

Комуналка
Фото: УНИАН

Напомним, что для всех категорий получателей субсидии, кроме пенсионеров, отменяется доставка субсидий на дом.

Следует помнить, что при расчете размера субсидии в совокупном доходе семьи не учитываются пособия от международных организаций.

Рассчитывать на субсидию могут все граждане Украины, независимо от возраста.

Проверить информацию о субсидии можно в Едином государственном реестре получателей субсидий по этой ссылке.

Обмен ламп накаливания на LED-лампы

С 1 февраля украинцы могут бесплатно обменять лампы накаливания на LED-лампы.

Всеукраинский проект по энергосбережению стартовал в тестовом режиме 16 января — в Черкассах, Одессе, Львове и Виннице.

Ожидается, что полноценно проект заработает в феврале. К концу февраля инициатива должна дойти до самых маленьких сел Украины.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести областях.

Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

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