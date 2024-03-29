Біженці у Польщі — для українців готують зміни з 1 липня

Українські біженці у Польщі. Фото: napensii

Влада Польщі планує скасувати програми підтримки з надання проживання та харчування українським біженцям. Компенсацій 40 злотих на добу на житло може більше не бути вже з 1 липня 2024 року.

Про це повідомляє Prawo.pl.

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Допомогу для польських громадян, які надають житло для проживання біженців з України, запровадили два роки тому — ст. 13 "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України". Розмір компенсації дорівнює 40 злотих на людину на добу.

Спочатку передбачалося, що громадянин, який забезпечує за власні гроші проживання та харчування українців, має право на допомогу на термін до 60 днів. Згодом термін продовжили до 120 днів і довше у деяких випадках.

Проте такі компенсаційні виплати можуть припинитися після 30 червня цього року. При цьому українці надалі зможуть отримати прихисток в точках для колективного проживання.

Останні зміни в законодавстві про допомогу від 9.02.2024 року передбачають продовження правила до кінця червня, однак у Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації дійшли висновку, щоб відмовитися від вищеописаної форми підтримки поляків, які надають притулок та харчування у власних оселях.

У правці до закону про підтримку, яку подадуть до Сейму до кінця квітня, ст. 13 про допомогу видалять. Одна з причин — має багато суперечок і сумнівів у своєму тлумаченні.

"Досі всі поправки були спробою закрити цю норму, щоб не було зловживань. Після аналізу ми вирішили, що ця стаття зникне із закону. Ми залишимо лише статтю 12 закону, щоб забезпечити певну підтримку для реалізації положень директиви Ради 2001/55 про житлову допомогу", — кажуть ініціатори майбутніх змін.

Поправка може набути чинності на початку липня. У Міністерстві розглядають можливість ухвалення незначного перехідного періоду, що пов’язаний з імплементацією ст. 13.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям.

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