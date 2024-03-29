Беженцы в Польше — для украинцев готовят изменения с 1 июля

Украинские беженцы в Польше. Фото: napensii

Власти Польши планируют отменить программы поддержки по предоставлению проживания и питания украинским беженцам. Компенсации в 40 злотых в сутки на жилье может больше не быть уже с 1 июля 2024 года.

Об этом сообщает Prawo.pl.

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Помощь для польских граждан, предоставляющих жилье для проживания беженцев из Украины, ввели два года назад — ст. 13 "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины". Размер компенсации составляет 40 злотых на человека в сутки.

Сначала предполагалось, что гражданин, обеспечивающий за собственные деньги проживание и питание украинцев, имеет право на пособие на срок до 60 дней. Впоследствии срок продлили до 120 дней и дольше в некоторых случаях.

Однако такие компенсационные выплаты могут прекратиться после 30 июня этого года. При этом украинцы в дальнейшем смогут получить убежище в точках коллективного проживания.

Последние изменения в законодательстве о помощи от 9.02.2024 года предусматривают продление правила до конца июня, однако в Министерстве внутренних дел и администрации пришли к выводу, чтобы отказаться от вышеописанной формы поддержки поляков, предоставляющих убежище и питание в собственных домах.

В правке к закону о поддержке, которую подадут в Сейм до конца апреля, ст. 13 о помощи удалят. Одна из причин — много споров и сомнений в своем толковании.

"До сих пор все поправки были попыткой закрыть эту норму, чтобы не было злоупотреблений. После анализа мы решили, что эта статья исчезнет из закона. Мы оставим только статью 12 закона, чтобы обеспечить определенную поддержку для реализации положений директивы Совета 2001/55 о жилищной помощи", — говорят инициаторы грядущих перемен.

Поправка может вступить в силу в начале июля. В Министерстве рассматривают возможность принятия незначительного переходного периода, связанного с имплементацией ст. 13.

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в частности, украинцам.

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