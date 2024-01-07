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Допомога на поховання військового — які документи потрібні, щоб отримати виплати

7 січня 2024 12:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Допомога родинам військових — які документи потрібні родичам, щоб отримати гроші на поховання
Поховання українського військового. Фото: Bumble-Dee
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.

Про це йдеться у постанові Кабміну "Про грошове забезпечення військовослужбовців".

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Які документи потрібні для отримання допомоги на поховання військового

У постанові сказано, що розмір компенсації на витрати ритуальних послуг та спорудження надгробків складатиме в сумі п’яти прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу. Сума допомоги вираховуватиметься, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на дату смерті військового. Варто зауважити, що компенсація надається лише одному члену із сім'ї бійця.

Родині загиблого\померлого бійця держава зобов'язана видати документи, які передбачені законом "Про поховання та похоронну справу":

  • лікарське свідоцтво про смерть — закладом охорони здоров’я;
  • свідоцтво про смерть та довідка про смерть — відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

Основний документ, який має бути для здійснення виплати на поховання, є витяг з Реєстру про смерть.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках. 

Також ми писали про те, що в Україні у 2024 році фінансування оборонного сектору порівняно з довоєнним періодом зросте удесятеро. Зокрема, на грошове забезпечення та доплати військовослужбовцям спрямують понад 751 млрд гривень.

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