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Помощь на погребение военного — какие документы нужны, чтобы получить выплаты

7 января 2024 12:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Помощь семьям военных — какие документы нужны родственникам, чтобы получить деньги на погребение
Погребение украинского военного. Фото: Bumble-Dee
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам помощь на погребение бойца.

Об этом говорится в постановлении Кабмина "О денежном довольствии военнослужащих".

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В постановлении говорится, что размер компенсации на расходы ритуальных услуг и сооружение надгробий будет составлять в сумме пяти прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека. Сумма пособия будет исчисляться, исходя из размера прожиточного минимума на дату смерти военного. Следует заметить, что компенсация предоставляется только одному члену из семьи бойца.

Семье погибшего\умершего бойца государство обязано выдать документы, предусмотренные законом "О погребении и похоронном деле":

  • врачебное свидетельство о смерти — учреждением здравоохранения;
  • свидетельство о смерти и справка о смерти — отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительным органом сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов, консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины.

Основным документом для выплаты на погребение является выписка из Реестра о смерти.

Что еще нужно знать

Напомним, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.

Также мы писали о том, что в Украине в 2024 году финансирование оборонного сектора по сравнению с довоенным периодом вырастет в 10 раз. В частности, на денежное довольствие и доплаты военнослужащим направят более 751 млрд гривен.

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