Які пільги може отримати дружина УБД у 2023 році

Військовий з дружиною. Фото: ДПСУ

Учасники бойових дій мають право на ряд пільг, які сприяють полегшенню їхнього життя. Ці пільги також поширються на дружину УБД та інших його членів сім'ї.

Про пільги для членів сім'ї учасників бойових дій розповіли Факти ICTV.

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Хто належить до членів сім'ї УБД

Члени родини активних військовослужбовців мають право на отримання певних пільг. Згідно зі ст. 3 Сімейного кодексу України, до складу сім'ї учасника бойових дій входять особи, які проживають разом, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки. А саме:

Непрацездатні батьки.

Дружина (чоловік).

Спільні неповнолітні діти (до 18 років).

Повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи.

Особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з активним військовослужбовцем.

На які пільги має право дружина УБД

Для членів родини учасників бойових дій (УБД) передбачені комунальні пільги. Зокрема, знижка на комунальні послуги для учасників бойових дій становить 75%, в той час як особам з інвалідністю надається повна знижка – 100%. Тому для отримання цих пільг у довідці необхідно вказати відомості про склад сім’ї, такі як непрацездатні батьки, дружина, неповнолітні діти, діти з інвалідністю тощо.

Згідно з законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", члени сімей чинних військовослужбовців мають право на ряд пільг, серед яких:

Оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій.

Першочергові місця у дитячих оздоровчих таборах для дітей УБД.

Право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.

Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для дітей УБД, які навчаються на денній формі.

Першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах для дітей УБД за місцем проживання.

Соціальна стипендія для дітей-студентів УБД за умови відсутності заборгованості.

Що ще треба знати

Нагадаємо, раніше ми писали, на які пенсії може розраховувати військовослужбовець, а також хто та коли може претендувати на ці виплати.

Також ми розповідали, як українські військові за законом можуть скористатися перевагою безкоштовного проїзду міським і міжміським транспортом.