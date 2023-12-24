Какие льготы может получить жена УБД в 2023 году

Военный с женой. Фото: ДПСУ

Участники боевых действий имеют право на ряд льгот, способствующих облегчению их жизни. Эти льготы также распространяются на супругу УБД и других членов семьи.

О льготах для членов семьи участников боевых действий рассказали Факты ICTV.

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Кто принадлежит к членам семьи УБД

Члены семьи активных военнослужащих имеют право на получение льгот. Согласно ст. 3 Семейного кодекса Украины, в состав семьи участника боевых действий входят лица, проживающие вместе, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности. А именно:

Нетрудоспособные родители.

Жена (муж).

Общие несовершеннолетние дети (до 18 лет).

Совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы.

Лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с активным военнослужащим.

На какие льготы имеет право жена УБД

Для членов семьи участников боевых действий (УБД) предусмотрены коммунальные льготы. В частности, скидка на коммунальные услуги для участников боевых действий составляет 75%, в то время как лицам с инвалидностью предоставляется полная скидка — 100%. Поэтому для получения этих льгот в справке необходимо указать сведения о составе семьи, такие как нетрудоспособные родители, супруга, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью.

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", члены семей действующих военнослужащих имеют право на ряд льгот, среди которых:

Оздоровление и отдых детей участников боевых действий.

Первоочередные места в детских оздоровительных лагерях для детей УБД.

Право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования в дневной форме.

Безвозмездное или льготное проживание в общежитиях для детей УБД, обучающихся на дневной форме.

Первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях детей УБД по месту жительства.

Социальная стипендия для детей-студентов УБД при отсутствии задолженности.

Что еще нужно знать

Напомним, ранее мы писали, на какие пенсии может рассчитывать военнослужащий, а также кто и когда может претендовать на эти выплаты.

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