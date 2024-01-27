Як вийти на пенсію раніше — деталі

Пенсіонери за ноутбуком. Фото: Leszek Glasner

В Україні деякі категорії громадян можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть люди, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.

Про це пише видання КОШТ.

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У повідомленні сказано, що в Україні достроково вийти на пенсію можна за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть особи, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.

Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я підтверджується:

довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;

повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акту огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);

медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

"Якщо працівнику рекомендовано змінити вид діяльності, роботодавець зобов'язаний вжити заходів щодо переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово або без обмеження терміну за наявності відповідних вакансій. За відсутності відповідних вакансій скласти акт. Якщо працівник відмовляється чи ні відповідних вакансій, його звільняють", — сказано в повідомленні.

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у 2024 році, щоб вийти на пенсію, потрібний стаж не менше 31 року. Водночас, згідно з пунктом 4 частини першої статті 115 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково при досягненні 55 років (чоловіки), якщо вони мають страховий стаж не менше ніж 25 років.

Що треба для отримання пенсії у 2024 році

Для отримання пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи за призначенням пенсії та подати документи:

заяву на призначення пенсії та необхідні документи (паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж);

копію документа про припинення перебування на обліку осіб, які шукають роботу на підставі клопотання про достроковий вихід на пенсію;

копію медичного документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення.

Важливо, що для подання такої заяви на отримання дострокової пенсії за віком необхідно мати страховий стаж, необхідний для призначення мінімальної пенсії (35 років для жінок, 30 — для жінок).

Оформити пенсію з інвалідності можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Якщо особі не вистачає страхового стажу та вона не може знайти нової роботи, їй треба зареєструватись як безробітна особа.

Нагадаємо, що у 2024 році громадянам літнього віку вдвічі підвищать пенсійні виплати та проведуть індексацію на 13%. Також виплатять гарантовані законодавством надбавки, доплати, зокрема за особливі заслуги перед країною.

Також ми писали про те, що в Україні щороку зростає страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. У деяких українців робочого періоду може не вистачити для того, щоб отримати статус пенсіонера. Проте це питання можна вирішити.