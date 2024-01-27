Как выйти на пенсию раньше - детали

Пенсионеры за ноутбуком. Фото: Leszek Glasner

В Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.

Об этом пишет издание КОШТ.

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В сообщении говорится, что в Украине досрочно выйти на пенсию можно за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут лица, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.

Несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья подтверждается:

справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном заключении врачебно-консультативной комиссии по изменению места работы, указанную в журнале записи выводов такой комиссии;

уведомление работодателя о группе инвалидности и ее причине или выпиской из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, или индивидуальной программой реабилитации (при условии предоставления ее лицом);

медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

"Если работнику рекомендовано изменить вид деятельности, работодатель обязан принять меры по переводу работника с его согласия на другую работу временно или без ограничения срока при наличии соответствующих вакансий. При отсутствии соответствующих вакансий составить акт. Если работник отказывается или нет соответствующих вакансий, его увольняют", — сказано в сообщении.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2024 году, чтобы выйти на пенсию, нужен стаж не менее 31 года. В то же время, согласно пункту 4 части первой статьи 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно при достижении 55 лет (мужчины), если они имеют страховой стаж не менее 25 лет.

Что нужно для получения пенсии в 2024 году

Для получения пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд или в уполномоченный им орган или уполномоченное лицо по назначению пенсии и подать документы:

заявление на назначение пенсии и необходимые документы (паспорт, идентификационный код, документы о стаже);

копию документа о прекращении пребывания на учете лиц, ищущих работу на основании ходатайства о досрочном выходе на пенсию;

копию медицинского документа об обнаруженном несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья, ставшей основанием для увольнения.

Важно, что для подачи такого заявления на получение досрочной пенсии по возрасту необходимо иметь страховой стаж, необходимый для назначения минимальной пенсии (35 лет для женщин, 30 — для женщин).

Оформить пенсию по инвалидности можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Если лицу не хватает страхового стажа и он не может найти новую работу, ему нужно зарегистрироваться как безработное лицо.

Напомним, что в 2024 году гражданам пожилого возраста вдвое повысят пенсионные выплаты и проведут индексацию на 13%. Также выплатят гарантированные законодательством надбавки, доплаты, в частности, за особые заслуги перед страной.

Также мы писали о том, что в Украине ежегодно растет страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. У некоторых украинцев рабочего периода может не хватить, чтобы получить статус пенсионера. Однако этот вопрос можно решить.