Ветерани мають право на довічні виплати — які суми

Українські військові. Фото: armyinform.com.ua

Українським військовим, котрі несуть службу, виплачується щомісячне грошове забезпечення. Законодавством передбачено, що в разі звільнення бійців для деяких з них передбачене довічне фінансове утримання та соціальний пакет.

Про це йдеться у законі "Про пенсійне забезпечення".

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Хто має право на довічну виплату

Згідно з цим законом, розмір відповідної виплати залежить від низки факторів. Так, на допомогу мають право особи з інвалідністю першої-третьої групи унаслідок війни.

Такі суми виплат призначають:

особам з інвалідністю першої групи ― у сумі 50% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність;

особам другої групи ― 40% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність;

особам третьої групи ― 30% прожиткового мінімуму осіб, котрі втратили працездатність.

Зараз прожитковий мінімум становить 2093 гривні. Наступного року він підвищиться до 2361 грн. Таким чином, виплати зростуть на 268 грн.

Також громадянам з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким більше 85 років передбачені пільги "для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи".

Одноразова допомога військовим

Передбачена одноразова грошова допомога військовим, що отримали інвалідність, у трьох випадках.

За словами юристів, військовому нарахують одноразову виплату у таких випадках:

якщо травму, захворювання чи поранення отримано під час бойових дій, що призвели до втрати працездатності та інвалідності;

якщо травму, захворювання та поранення отримано під час "виконання обов’язків військової служби" та проходження служби, що призвели до інвалідності військового;

якщо травму, захворювання та поранення отримано під час "виконання обов’язків служби". Це призвело лише до часткової втрати працездатності без групи інвалідності, проте за умови, що ступінь втрати рівня працездатності у відсотках було встановлено не пізніше, аніж через три місяці після звільнення громадянина з військової служби.

Більше про виплати військовим

Нагадаємо, що в Україні на додаткову винагороду до грошового забезпечення мають право інструктори. У декого доплати у навчальних військових частинах сягають 30 тис. грн за місяць.

Також ми писали, що українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників восени 2023 року.