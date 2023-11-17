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Пожизненные выплаты для ветеранов — кто имеет право и какой размер

17 ноября 2023 08:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ветераны имеют право на пожизненные выплаты — какие суммы
Украинские военные. Фото: armyinform.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским военным, несущим службу, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Законодательством предусмотрено, что в случае увольнения бойцов для некоторых из них предусмотрено пожизненное финансовое содержание и социальный пакет.

Об этом говорится в законе "О пенсионном обеспечении".

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Кто имеет право на пожизненную выплату

Согласно этому закону, размер соответствующей выплаты зависит от ряда факторов. Так, на помощь имеют право лица с инвалидностью первой-третьей группы по причине войны.

Такие суммы выплат назначают:

  • лицам с инвалидностью первой группы — в сумме 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • лицам второй группы — 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • лицам третьей группы — 30% прожиточного минимума лиц, потерявших трудоспособность.

Сейчас прожиточный минимум составляет 2093 гривны. В следующем году он повысится до 2361 грн. Таким образом, выплаты вырастут на 268 грн.

Также гражданам из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым более 85 лет предусмотрены льготы "для лиц с инвалидностью в результате войны первой группы".

Одноразовая помощь военным

Предусмотрена единовременная денежная помощь военным, получившим инвалидность, в трех случаях.

По словам юристов, военнослужащим начислят единовременную выплату в следующих случаях:

  • если травмы, заболевания или ранения получены во время боевых действий, которые привели к потере трудоспособности и инвалидности;
  • если травмы, заболевания и ранения получены во время "исполнения обязанностей военной службы" и прохождения службы, приведших к инвалидности военного;
  • если травмы, заболевания и ранения получены во время "исполнения обязанностей службы". Это привело лишь к частичной потере трудоспособности без группы инвалидности, однако при условии, что степень потери уровня трудоспособности в процентах была установлена не позднее чем через три месяца после увольнения гражданина с военной службы.

Больше о выплатах военным

Напомним, что в Украине на дополнительное вознаграждение к денежному обеспечению имеют право инструктора. У некоторых доплаты в учебных воинских частях достигают 30 тыс. грн в месяц.

Также мы писали, что украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 000 до 100 000 гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников осенью 2023 года.

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