ДТЕК повідомляє про посилення медіа-атак на енергетичні компанії: деталі

Ремонт енергетичних мереж. Фото: УНІАН

Енергетичні компанії закликають ЗМІ не поширювати неперевірену та хибну інформацію про роботу енергетиків під час війни. Компанія "Д-Трейдінг" була піддана спланованій медіаатаці, в якій були представлені суперечливі суб'єктивні факти, змішані з ринковою термінологією.

Про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Маляр.

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Маляр зазначив, що компанія ДТЕК завжди була мішенню лобістів і медіакілерів, і що ринок електроенергії все ще не лібералізований до кінця, тому енергокомпанії досі мають можливість бути атакованими.

"Технологія наступна: публікується авторська колонка зі складним викладом суперечливих суб’єктивних фактів перемежованих з ринковою термінологією.

Висновки автора статті та наведені тези незрозумілі для абсолютної більшості читачів. Але важливо інше — зміст має другорядне значення, бо використовується яскравий заголовок. При цьому ніде не зазначається, що це суб’єктивна думка автора блогу, а не журналістський матеріал видання", — сказав він.

Маляр підкреслив, що ДТЕК є важливою компанією на ринку і, попри те, що вона менша за державний сектор в енергетиці, вона завжди дотримується вимог законодавства і Правил ринку. Компанія має достатню кількість палива на складах ТЕС, щоб забезпечити всі продажі електроенергії, та все обладнання готове до виробництва.

Маляр також зазначив, що випробування енергетиків не закінчилися після закінчення зими, а тепер ракетні атаки змінилися на інформаційні. Він висловив сподівання, що ЗМІ відповідальніше ставляться до публікації інформації та перевірятимуть її вірогідність, щоб не завдавати шкоди бізнесу енергетичних компаній і не створювати паніку серед населення.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада вже розпочала підготовку енергетичної системи країни до майбутньої зими. У рамках спеціальної координаційної наради, проведеної у Житомирській області, було обговорено питання оновлення області та усієї енергосистеми України.