ДТЭК сообщает про усиление медиа-атак на энергетические компании: детали

Ремонт энергетических сетей. Фото: УНИАН

Энергетические компании призывают СМИ не распространять непроверенную и ложную информацию о работе энергетиков во время войны. Компания "Д-Трейдинг" была подвергнута спланированной медиа-атаке, в которой были представлены противоречивые субъективные факты, смешанные с рыночной терминологией.

Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Маляр.

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Маляр отметил, что компания ДТЭК всегда была мишенью лоббистов и медиакиллеров, и что рынок электроэнергии все еще не либерализирован до конца, поэтому у энергокомпаний до сих пор есть возможность быть атакованными.

"Технология следующая: публикуется авторская колонка со сложным изложением противоречивых субъективных фактов, перемежающихся с рыночной терминологией. Выводы автора статьи и приведенные тезисы непонятны для большинства читателей. Но важно другое — содержание имеет второстепенное значение, потому что используется яркий заголовок. При этом нигде не говорится, что это субъективное мнение автора блога, а не журналистский материал издания", — сказал он.

Маляр подчеркнул, что ДТЭК является важной компанией на рынке и, несмотря на то, что она меньше государственного сектора в энергетике, она всегда следует требованиям законодательства и Правилам рынка. Компания имеет достаточное количество топлива на складах ТЭС, чтобы обеспечить все продажи электроэнергии, и все оборудование готово к производству.

Маляр также отметил, что испытания энергетиков не закончились после окончания зимы, а теперь ракетные атаки сменились информационными. Он выразил надежду, что СМИ будут более ответственно относиться к публикации информации и проверять ее достоверность, чтобы не наносить ущерба бизнесу энергетических компаний и не создавать панику среди населения.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к предстоящей зиме. В рамках специального координационного совещания, проведенного в Житомирской области, были обсуждены вопросы обновления области и всей энергосистемы Украины.