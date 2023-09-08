Які економічні зміни чекають на українців восени

Восени на українців чекають економічні зміни. Фото: google.com

Осінь принесе в Україну низку економічних змін, які торкнуться як держави загалом, так і окремих категорій її громадян зокрема.

Новини.LIVE зробили підбірку очікуваних змін.

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Перегляд програми співробітництва з МВФ

В кінці вересня стартує другий плановий перегляд програми співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. Фонд проаналізує, як ми виконуємо свої зобов’язання в рамках програми кредитування, за якою Україна має отримати $15,6 млрд протягом чотирьох років до 2027-го. Від результатів перегляду залежатиме, чи отримуватиме Україна надалі гроші від МВФ.

Україна має перелік зобов’язань перед Фондом — так званих маяків, які повинна виконати в чітко означені терміни. Наразі є певні проблеми з виконанням українською стороною деяких зобов’язань.

Відновлення штрафів для бізнесу

З 1 жовтня мають бути відновлені штрафи для певних категорій бізнесу за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Йдеться про торгівлю алкоголем та тютюном (підакцизними товарами), операції з іноземною валютою, а також про діяльність у сфері азартних ігор.

Що стосується розмірів штрафів, то їх зменшено порівняно з довоєнним рівнем. Тепер за незастосування РРО встановлено стягнення у розмірі 25% та 50% від вартості товару за перше та кожне наступне порушення відповідно. Раніше ці суми були вищими — 100% та 150% відповідно.

Штрафи також можуть очікувати на тих, хто не видає розрахункові документи або видає із завідомо заниженою (неповною) сумою покупки.

Тимчасово звільняються від відповідальності за невикористання РРО лише ті, хто реалізує товари або послуги на тимчасово окупованій території України (до дати завершення тимчасової окупації); на території, де ведуться активні бойові дії (до моменту їх завершення) або ж на прифронтовій території (в зоні потенційних бойових дій).

Державна податкова служба має намір перевірити до кінця року більше тисячі компаній.

Податкова перевірить більше тисячі бізнесів. Фото: google.com

Ухвалення закону про е-декларування

Україна зобов’язалась перед Міжнародним валютним фондом ще до кінця липня ухвалити закон про відновлення декларування статків державних службовців, які безпосередньо не залучені до мобілізації та військових дій, а також відновити функцію Національного агентства з питань запобігання корупції щодо їхньої перевірки.

В кінці липня Верховна Рада ухвалила відповідний закон у першому читанні. Процес підготовки до другого читання затягнувся. Навколо документа ламається багато списів. Але його ухвалення є зобов’язанням України перед МВФ. Тож залишається сподіватись, що закон буде схвалено найближчим часом. Але це вже буде осінь.

Старт підготовки середньострокового бюджетного планування

Україна пообіцяла МВФ в кінці вересня ввести в дію статті Бюджетного кодексу, які дозволяють підготовку середньострокового бюджетного планування, розробку боргової стратегії, а також обмеження ризиків гарантійних зобовʼязань держави.

Розробка бюджетної декларації на 2024 рік

До кінця вересня Україна має розробити бюджетну декларацію на 2024 рік з прогнозами основних доходів і видатків та джерел фінансування дефіциту на 2025-2026 роки. Декларація також має містити звіт про фіскальні ризики бюджета, включаючи детальну інформацію про державні підприємства у сфері енергетики та критичної інфраструктури.

Держава має завчасно порахувати доходи і витрати на наступний рік. Фото: google.com

Оновлення програми пільгового кредитування "5-7-9"

До кінця вересня Уряд має розробити концепцію програми "5-7-9" з пропозиціями щодо орієнтації на малі та середні підприємства шляхом поступового виключення з програми великих компаній, посилення моніторингу та забезпечення належних державних гарантій.

Відновлення фінансового моніторингу доходів політично значущих осіб

В рамках поточної програми співробітництва з МВФ Україна зобов’язалась до кінця вересня внести зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" з метою відновлення посилених заходів належної перевірки політично значущих осіб відповідно до стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF).

Припинення виплат деяким категоріям ВПО

З 1 вересня в Україні вступили в силу нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб. Так, деяким категоріям ВПО припинять виплачувати щомісячну грошову допомогу. Це стосується тих переселенців, хто здійснив великі витрати після 1 серпня.

Йдеться, зокрема, про:

купівлю нового авто (з року випуску якого минуло менше 5 років);

купівлю земельної ділянки, квартири, будинку на суму понад 100 тисяч гривень (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);

наявність депозиту у банку на суму від 100 тисяч гривень;

купівлю іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

наявність у власності житла, розташованого поза окупацією/зоною (можливих) бойових дій, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.

Деякі категорії ВПО втратять виплати. Фото: google.com

Штрафи за несплату податку на нерухомість

З 1 вересня в Україні штрафують тих, хто вчасно не сплатив податок на нерухомість (якщо людина зобов’язана сплачувати такий податок). Податки повинні були сплатити власники житлових будинків та квартир, які до 1 липня отримали від Податкової відповідні квитанції і в помешканнях яких є зайві квадратні метри.

Сплатити податок потрібно було до кінця літа. Якщо власник житла прострочив платіж на строк до 30 календарних днів, то розмір штрафу складе 10% від суми нарахованого податку. Якщо прострочка сягає понад 30 днів — штраф складе до 20% від суми нарахованого податку.

