Какие экономические изменения ждут украинцев осенью

Осенью украинцев ждут экономические изменения. Фото: google.com

Осень принесет в Украину ряд экономических изменений, которые коснутся как государства в целом, так и отдельных категорий его граждан в частности.

Новости.LIVE сделали подборку ожидаемых изменений.

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Просмотр программы сотрудничества с МВФ

В конце сентября стартует второй плановый пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Фонд проанализирует, как мы выполняем свои обязательства в рамках программы кредитования, согласно которой Украина должна получить $15,6 млрд в течение четырех лет до 2027-го. От результатов пересмотра будет зависеть, будет ли Украина получать в дальнейшем деньги от МВФ.

У Украины есть перечень обязательств перед Фондом — так называемых маяков, которые должна выполнить в четко обозначенные сроки. Есть определенные проблемы с выполнением украинской стороной некоторых обязательств.

Восстановление штрафов для бизнеса

С 1 октября должны возобновиться штрафы для определенных категорий бизнеса за нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций (РРО). Речь идет о торговле алкоголем и табаком (подакцизными товарами), операциях с иностранной валютой, а также о деятельности в сфере азартных игр.

Что касается размеров штрафов, то они уменьшены по сравнению с довоенным уровнем. Теперь за неприменение РРО установлено взыскание в размере 25% и 50% стоимости товара за первое и каждое последующее нарушение соответственно. Ранее эти суммы были выше – 100% и 150% соответственно.

Штрафы также могут ожидать тех, кто не выдает расчетные документы или выдает с заведомо заниженной (неполной) суммой покупки.

Временно освобождаются от ответственности за неиспользование РРО только реализующие товары или услуги на временно оккупированной территории Украины (до даты завершения временной оккупации); на территории, где ведутся активные боевые действия (до момента их завершения) или на прифронтовой территории (в зоне потенциальных боевых действий).

Государственная налоговая служба намерена проверить до конца года более тысячи компаний.

Налоговая проверит более тысячи бизнесов. Фото: google.com

Принятие закона об е-декларировании

Украина обязалась перед Международным валютным фондом еще до конца июля принять закон о возобновлении декларирования состояния государственных служащих, непосредственно не вовлеченных в мобилизацию и военные действия, а также восстановить функцию Национального агентства по предотвращению коррупции по их проверке.

В конце июля Верховная Рада приняла закон в первом чтении. Процесс подготовки ко второму чтению затянулся. Вокруг документа ломается множество копий. Но его принятие является обязательством Украины перед МВФ. Поэтому остается надеяться, что закон будет одобрен в ближайшее время. Но это уже будет осень.

Старт подготовки среднесрочного бюджетного планирования

Украина пообещала МВФ в конце сентября ввести в действие статьи Бюджетного кодекса, разрешающие подготовку среднесрочного бюджетного планирования, разработку долговой стратегии, а также ограничение рисков гарантийных обязательств государства.

Разработка бюджетной декларации на 2024 год

До конца сентября Украина должна разработать бюджетную декларацию на 2024 год по прогнозам основных доходов и расходов и источников финансирования дефицита на 2025-2026 годы. Декларация также должна содержать отчет о фискальных рисках бюджета, включая подробную информацию о государственных предприятиях в сфере энергетики и критической инфраструктуры.

Государство должно заблаговременно сосчитать доходы и расходы на следующий год. Фото: google.com

Обновление программы льготного кредитования "5-7-9"

До конца сентября правительство должно разработать концепцию программы "5-7-9" с предложениями по ориентации на малые и средние предприятия путем постепенного исключения из программы крупных компаний, усиления мониторинга и обеспечения надлежащих государственных гарантий.

Возобновление финансового мониторинга доходов политически значимых лиц

В рамках текущей программы сотрудничества с МВФ Украина обязалась до конца сентября внести изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" с целью восстановления усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц в соответствии со стандартами Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).

Прекращение выплат некоторым категориям ВПЛ

С 1 сентября в Украине вступили в силу новые правила выплат внутренне перемещенным лицам. Так, некоторым категориям ВПЛ прекратят выплачивать ежемесячное пособие. Это касается тех переселенцев, кто совершил большие расходы после 1 августа.

Речь идет, в частности, о:

покупку нового авто (с года выпуска которого прошло менее 5 лет);

покупку земельного участка, квартиры, дома на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

наличие депозита в банке на сумму от 100 тысяч гривен;

покупку иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

наличие в собственности жилья, расположенного вне оккупации/зоны (возможных) боевых действий, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

Некоторые категории ВПЛ потеряют выплаты. Фото: google.com

Штрафы за неуплату налога на недвижимость

С 1 сентября в Украине штрафуют вовремя не уплативших налог на недвижимость (если человек обязан платить такой налог). Налоги должны были уплатить владельцы жилых домов и квартир, которые до 1 июля получили от Налоговой соответствующие квитанции и в помещениях которых есть лишние квадратные метры.

Уплатить налог нужно было до конца лета. Если собственник жилья просрочил платеж сроком до 30 календарных дней, то размер штрафа составит 10% от суммы начисленного налога. Если просрочка достигает более 30 дней, штраф составит до 20% от суммы начисленного налога.