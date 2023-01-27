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Економічні санкції проти рф: Євросоюз вкотре пролонгував обмеження

27 січня 2023 14:34
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Санкції проти рф — на скільки ЄС продовжив обмеження
Дію санкцій пролонговано на пів року
lis.jpg - Ксенія Лисновська

27 січня у Європейському Союзі проголосували за продовження обмежувальних заходів, спрямованих проти низки секторів економіки росії. Дію санкцій пролонговано на пів року.

Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу.

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Дія економічних санкцій

Згідно з рішенням Ради ЄС, санкції проти низки російських галузей економіки діятимуть до 31 липня цього року.

"Рада сьогодні вирішила подовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані на специфічні сектори економіки російської федерації", — сказано у заяві.

Санкційні обмеження поширюються на сферу торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту, а також предметів розкоші.

Що ще відомо про санкції

Санкції ЄС проти росії діять з 2014 року. Їх запровадили у відповідь на агресію проти України. ЄС розширив їх після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Раніше президент України підписав законопроєкт про націоналізацію російських активів. Документ також передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

Також в уряді розповідали, що хочуть отримати від росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Японія заявила, що запроваджує нові персональні санкції проти осіб, пов'язаних із росією, а також розширює експортні обмеження. Вони почнуть діяти від третього лютого.

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