Санкции против рф — на сколько ЕС продлил ограничения

Действие санкций пролонгировано на полгода

27 января в Европейском Союзе проголосовали за продление ограничительных мер, направленных против ряда секторов экономики россии. Действие санкций пролонгировано на полгода.

Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.

Действие экономических санкций

Согласно решению Совета ЕС, санкции против ряда российских отраслей экономики будут действовать до 31 июля этого года.

"Совет сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные на специфические сектора экономики российской федерации", — говорится в заявлении.

Санкционные ограничения распространяются на сферу торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Что еще известно о санкциях

Санкции ЕС против россии действуют с 2014 года. Их ввели в ответ на агрессию против Украины. ЕС расширил их после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Ранее президент Украины подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной злости россии.

Также в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.

Напомним, ранее Япония заявила, что вводит новые персональные санкции против лиц, связанных с россией, а также расширяет экспортные ограничения. Они начнут действовать с 3 февраля.