Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Экономические санкции против рф: Евросоюз в очередной раз пролонгировал ограничения arrow

Экономические санкции против рф: Евросоюз в очередной раз пролонгировал ограничения

27 января 2023 14:34
lis.jpg - Ксения Лисновская
Санкции против рф — на сколько ЕС продлил ограничения
Действие санкций пролонгировано на полгода
lis.jpg - Ксения Лисновская

27 января в Европейском Союзе проголосовали за продление ограничительных мер, направленных против ряда секторов экономики россии. Действие санкций пролонгировано на полгода.

Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.

Читайте также:

Действие экономических санкций

Согласно решению Совета ЕС, санкции против ряда российских отраслей экономики будут действовать до 31 июля этого года.

"Совет сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные на специфические сектора экономики российской федерации", — говорится в заявлении.

Санкционные ограничения распространяются на сферу торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Что еще известно о санкциях

Санкции ЕС против россии действуют с 2014 года. Их ввели в ответ на агрессию против Украины. ЕС расширил их после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Ранее президент Украины подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной злости россии.

Также в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.

Напомним, ранее Япония заявила, что вводит новые персональные санкции против лиц, связанных с россией, а также расширяет экспортные ограничения. Они начнут действовать с 3 февраля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:40 Подоляк отреагировал на обвинения Захаровой в расширении конфликта: о чем идет речь

14:24 Российские военные вряд ли добились успехов под Угледаром, — британская разведка

14:22 Поклонники Бритни Спирс вызвали полицию в ее дом: певица возмущена

14:22 ДБР разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском СИЗО

14:20 Готовимся к мокрому снегу: в Одессе объявили штормовое предупреждение

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:15 Саботаж зернового коридора: экспорт через морпорты рекордно упал

14:10 Латвия окажет помощь украинским военным: детали

13:56 Очередная неудача: в московском аэропорту разбился вертолет Ми-8

13:55 Одесситов ждут еще более длинные отключения света, — ДТЭК

13:54 Могут и без рф: компания IKEA нашла замену российской древесине

Новина з відео

12:03 Дорофеева представила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую написала с бойфрендом Кацуриным

Новина з відео

12:03 День скорби: украинские политики чтят память жертв Холокоста

Новина з відео

10:49 Вакарчук в полуразрушенном, но несокрушимом Бахмуте записал видеообращение к украинцам

Новина з відео

09:10 Угроза ракетных ударов и новых атак очень высока, — Братчук

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 января: Тельцам — романтика, Ракам — беречь нервы

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:46 Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

Новина з відео

21:15 Комедия с Дженнифер Лопес, боевик о пилоте с Батлером и "Земля Бога": кинопремьеры недели

Новина з відео

15:45 Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала новую песню "Повернись живим" и клип на нее с героями Украины

Новина з відео

12:53 На Запорожье оккупанты завезли белорусских военных, — мэр Мелитополя

Новина з відео

12:12 Моряки-пограничники показали, как проводят боевые учения

08:00 Кто и сколько денег дает Украине и чем поможет Запад в 2023 году

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Эксклюзив

18:45 Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе

Эксклюзив

15:44 Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

Эксклюзив

15:20 "Многие тайны и тайные интриги партнеров": астролог предупредила об опасности для Украины

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Полуостров путинской гибели: как Украина начнет освобождать Крым

20:00 Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по вопросу поставок оружия

Эксклюзив

19:11 "Абрамс" для Украины: все детали о поставках американских танков Киеву

Новина з відео

18:16 Спасатели показали, как разбирают разрушенные многоэтажки на Северной Салтовке

Эксклюзив

18:15 Как немецкие "Леопарды" помогут ВСУ в освобождении оккупированных территорий: объяснение эксперта

Актуальное по теме

None 27 Январь 14:39

Подоляк отреагировал на обвинения Захаровой в расширении конфликта: о чем идет речь

None 27 Январь 14:24

Российские военные вряд ли добились успехов под Угледаром, — британская разведка

None 27 Январь 14:21

Поклонники Бритни Спирс вызвали полицию в ее дом: певица возмущена

None 27 Январь 14:27

ДБР разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском СИЗО

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB