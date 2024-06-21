Оплата за електрику — як скоротити суми у комунальних платіжках

Економія електрики — як українцям менше платити за світло влітку
В енергетичній компанії Yasno дали дієві рекомендації, як ефективно заощаджувати на електричній енергії влітку. Дотримання певних правил користування електроприладами дозволить знизити суму у комунальній квитанції за світло та допомогти енергосистемі.
Про це повідомляє пресслужба Yasno.
Як скоротити споживання електрики влітку
У спекотний період традиційно зростає споживання електрики, але є способи, як ефективно витрачати менше. Достатньо дотримуватися деяких правил щодо користування електроприладами.
За словами директора Yasno Сергія Коваленка, найбільша частина споживання електрики припадає на ранкові та вечірні пікові години, то варто економити в цей час.
"У цей час зазвичай вмикаються енергоємні прилади, які створюють навантаження на систему. Якщо населення і бізнес будуть відповідально реагувати на заклики енергетиків та у цей період зменшать використання електроенергії, відключень стане значно менше", — пояснив він.
Для того, щоб скоротити споживання електроенергії в літній період, необхідне:
- оновлення освітлювальних приладів, якщо досі є в оселі лампи розжарювання. Всі їх варто замінити на LED-лампи. Останні споживають у десять разів менше електроенергії. Також у темний час доби необхідно віддавати перевагу локальному освітленню (настільна лампа, торшер, бра), а не загальному;
- вимкнення освітлення у кімнатах, навіть якщо будете відсутні недовго. Вимкнення з мережі електроприладів, які не використовуються, адже споживають незначний обсяг електрики, навіть коли ними не користуються:
- телевізор;
- мікрохвильовка;
- електрочайник;
- зарядка телефону.
- знизити температуру в бойлері з максимальної. Оскільки на підтримку температури води у баку буде витрачатися менше енергії, аніж на нагрів з нуля, тому не треба щоразу виключати водонагрівач з мережі;
- скорочення терміну роботи побутової техніки. Кип’ятити в чайнику тільки необхідну кількість води. Приготування страв на плиті під кришкою;
- для зменшення нагрівання приміщення, варто здійснювати вологе прибирання, встановити жалюзі чи заклеїти вікна спеціальною плівкою з віддзеркаленням;
- ощадливе використання кондиціонера: зачинити вікна/двері, коли працює. Встановити увімкнення-вимкнення шляхом вбудованого таймера, на ніч встановити економний режим Sleep. Регулярне очищення кондиціонера/заправка охолоджувачем.
Що ще варто знати
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Також ми писали, у Державній службі статистики оприлюднили рівень зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.
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