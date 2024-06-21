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Економія електрики — як українцям менше платити за світло влітку

21 червня 2024 08:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Оплата за електрику — як скоротити суми у комунальних платіжках
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В енергетичній компанії Yasno дали дієві рекомендації, як ефективно заощаджувати на електричній енергії влітку. Дотримання певних правил користування електроприладами дозволить знизити суму у комунальній квитанції за світло та допомогти енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба Yasno.

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Як скоротити споживання електрики влітку

У спекотний період традиційно зростає споживання електрики, але є способи, як ефективно витрачати менше. Достатньо дотримуватися деяких правил щодо користування електроприладами.

За словами директора Yasno Сергія Коваленка, найбільша частина споживання електрики припадає на ранкові та вечірні пікові години, то варто економити в цей час.

"У цей час зазвичай вмикаються енергоємні прилади, які створюють навантаження на систему. Якщо населення і бізнес будуть відповідально реагувати на заклики енергетиків та у цей період зменшать використання електроенергії, відключень стане значно менше", — пояснив він.

Для того, щоб скоротити споживання електроенергії в літній період, необхідне:

- оновлення освітлювальних приладів, якщо досі є в оселі лампи розжарювання. Всі їх варто замінити на LED-лампи. Останні споживають у десять разів менше електроенергії. Також у темний час доби необхідно віддавати перевагу локальному освітленню (настільна лампа, торшер, бра), а не загальному;
- вимкнення освітлення у кімнатах, навіть якщо будете відсутні недовго. Вимкнення з мережі електроприладів, які не використовуються, адже споживають незначний обсяг електрики, навіть коли ними не користуються:

  • телевізор;
  • мікрохвильовка;
  • електрочайник;
  • зарядка телефону.

- знизити температуру в бойлері з максимальної. Оскільки на підтримку температури води у баку буде витрачатися менше енергії, аніж на нагрів з нуля, тому не треба щоразу виключати водонагрівач з мережі;
- скорочення терміну роботи побутової техніки. Кип’ятити в чайнику тільки необхідну кількість води. Приготування страв на плиті під кришкою;

- для зменшення нагрівання приміщення, варто здійснювати вологе прибирання, встановити жалюзі чи заклеїти вікна спеціальною плівкою з віддзеркаленням;

- ощадливе використання кондиціонера: зачинити вікна/двері, коли працює. Встановити увімкнення-вимкнення шляхом вбудованого таймера, на ніч встановити економний режим Sleep. Регулярне очищення кондиціонера/заправка охолоджувачем.  

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року українцям нарахують платежі за споживання природного газу на рівні попереднього місяця. Про це свідчать оновлені ціни на блакитне паливо, які оприлюднили українські газопостачальники.

Також ми писали, у Державній службі статистики оприлюднили рівень зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.

комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
економія
світло

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