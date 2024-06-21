Оплата за электричество – как сократить суммы в коммунальных платежках

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В энергетической компании Yasno дали действенные рекомендации, как эффективно экономить на электроэнергии летом. Соблюдение определенных правил использования электроприборов позволит снизить сумму в коммунальной квитанции за свет и помочь энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба Yasno.

Читайте также:

Как сократить потребление электричества летом

В жаркий период традиционно растет потребление электричества, но есть способы, как эффективно тратить меньше. Достаточно соблюдать некоторые правила по использованию электроприборов.

По словам директора Yasno Сергея Коваленко, наибольшая часть потребления электричества приходится на утренние и вечерние пиковые часы, потому следует экономить в это время.

"В это время обычно включаются энергоемкие приборы, которые создают нагрузку на систему. Если население и бизнес будут ответственно реагировать на призывы энергетиков и в этот период снизят использование электроэнергии, отключений станет значительно меньше", — пояснил он.

Для того чтобы сократить потребление электроэнергии в летний период, необходимо:

- обновление осветительных приборов, если до сих пор есть в доме лампы накаливания. Все их следует заменить на LED-лампы. Последние потребляют в десять раз меньше электроэнергии. Также в темное время суток необходимо отдавать предпочтение локальному освещению (настольная лампа, торшер, бра), а не общему;

- выключение освещения в комнатах, даже если будете отсутствовать недолго. Выключение из сети неиспользуемых электроприборов, ведь потребляют незначительный объем электричества, даже если ими не пользуются:

телевизор;

микроволновка;

электрочайник;

зарядка телефона.

- снижение температуры в бойлере с максимальной. Поскольку на поддержание температуры воды в баке будет тратиться меньше энергии, чем на нагрев с нуля, поэтому не нужно каждый раз выключать водонагреватель из сети;

– сокращение срока работы бытовой техники. Кипятить в чайнике только нужное количество воды. Приготовление блюд на плите под крышкой.

- для уменьшения нагрева помещения следует осуществлять влажную уборку, установить жалюзи или заклеить окна специальной пленкой с отражением;

- экономное использование кондиционера: закрыть окна/двери, когда работает. Установить включение-выключение встроенного таймера, на ночь установить экономный режим Sleep. Регулярная очистка кондиционера/заправка охладителем.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 года украинцам начислят платежи за потребление природного газа на уровне предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют обновленные цены на голубое топливо, обнародованные украинскими газопоставщиками.

Также мы писали, что в Государственной службе статистики обнародовали уровень роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.