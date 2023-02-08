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Економіка рф витримала санкційний удар завдяки рекордним інвестиціям, — Bloomberg

8 лютого 2023 14:45
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Економіка рф витримала санкційний удар завдяки рекордним інвестиціям
Економісти сходяться в думці, що ефект від витрат тимчасовий
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Росія минулого року зробила рекордні інвестиції у намаганні пережити західні санкції через війну, розв'язану в Україні. Проте економісти сходяться на думці, що ефект від витрат тимчасовий і в 2023 році він, швидше за все, закінчиться.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Фінансування інвестицій

Як зауважують експерти, у 2022 році масовий вихід іноземних компаній з російського ринку, а також обмеження, що припиняють співпрацю з російськими компаніями, зорієнтували росію на власне виробництво, що спровокувало бум внутрішніх інвестицій.

Так, після вторгнення експерти Bloomberg прогнозували обвал інвестицій на 20% за підсумками 2022 року, проте вони навпаки — збільшилися на 6%. Відомо, що компанії вкладалися у власне виробництво, аналоги програмного забезпечення, логістичні рішення, обладнання.

Ключове джерело фінансування інвестицій — внутрішні кошти компаній і підприємців (частка 56,3% усіх вкладень). На другому місці — державні інвестиції (частка 17,8%), на третьому — банківське кредитування (на нього припало 11,4%). 8,6% — інші джерела фінансування, а 5,4% — інше кредитування.

Прогнози на 2023-й

Аналітики вважають, що 2023 року розраховувати на подальший приріст інвестицій не варто. Так, вони прогнозують зниження обсягу за підсумками року на 5%, що вважається досить поганим показником для економіки, що намагається вийти з рецесії.

Як змінились економічні показники рф

У росії обсяг дефіциту державного бюджету за результатом січня поточного року зафіксовано на рівні 1,76 трильйона рублів (близько 25 мільярдів доларів). У порівнянні з 2022 роком доходи знизилися на 35%, а витрати зросли на 59%.

Скорочення доходів від нафти та природного газу відбулося на тлі західних санкцій щодо експорту нафти та нафтопродуктів. Обсяг прибутку москви від продажу нафти та газу минулого місяця скоротилися, якщо порівнювати з аналогічним місяцем 2022 року, на 46%. Падіння доходів відбулося через зниження котирувань цін на нафту та зменшення обсягів експорту газу.

У Міжнародній енергетичній агенції (МЕА) розповіли, що на тлі санкцій щодо нафти впали прибутки росії від експорту. Обсяг скорочення за рік становить 30%.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

 

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