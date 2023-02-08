Економіка рф витримала санкційний удар завдяки рекордним інвестиціям, — Bloomberg
Росія минулого року зробила рекордні інвестиції у намаганні пережити західні санкції через війну, розв'язану в Україні. Проте економісти сходяться на думці, що ефект від витрат тимчасовий і в 2023 році він, швидше за все, закінчиться.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
-
Скільки років треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера
-
Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року
-
У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни
-
Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто
-
В Україні різко підскочив попит на електрокари: останні дані ринку
-
Disney анонсував нові частини мультфільмів "Крижане серце", "Зоотрополіс" та "Історія іграшок"
-
Пригожин "божиться", що більше не вербує зеків до ПВК "Вагнера"
Фінансування інвестицій
Як зауважують експерти, у 2022 році масовий вихід іноземних компаній з російського ринку, а також обмеження, що припиняють співпрацю з російськими компаніями, зорієнтували росію на власне виробництво, що спровокувало бум внутрішніх інвестицій.
Так, після вторгнення експерти Bloomberg прогнозували обвал інвестицій на 20% за підсумками 2022 року, проте вони навпаки — збільшилися на 6%. Відомо, що компанії вкладалися у власне виробництво, аналоги програмного забезпечення, логістичні рішення, обладнання.
Ключове джерело фінансування інвестицій — внутрішні кошти компаній і підприємців (частка 56,3% усіх вкладень). На другому місці — державні інвестиції (частка 17,8%), на третьому — банківське кредитування (на нього припало 11,4%). 8,6% — інші джерела фінансування, а 5,4% — інше кредитування.
Прогнози на 2023-й
Аналітики вважають, що 2023 року розраховувати на подальший приріст інвестицій не варто. Так, вони прогнозують зниження обсягу за підсумками року на 5%, що вважається досить поганим показником для економіки, що намагається вийти з рецесії.
Як змінились економічні показники рф
У росії обсяг дефіциту державного бюджету за результатом січня поточного року зафіксовано на рівні 1,76 трильйона рублів (близько 25 мільярдів доларів). У порівнянні з 2022 роком доходи знизилися на 35%, а витрати зросли на 59%.
Скорочення доходів від нафти та природного газу відбулося на тлі західних санкцій щодо експорту нафти та нафтопродуктів. Обсяг прибутку москви від продажу нафти та газу минулого місяця скоротилися, якщо порівнювати з аналогічним місяцем 2022 року, на 46%. Падіння доходів відбулося через зниження котирувань цін на нафту та зменшення обсягів експорту газу.
У Міжнародній енергетичній агенції (МЕА) розповіли, що на тлі санкцій щодо нафти впали прибутки росії від експорту. Обсяг скорочення за рік становить 30%.
Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.