Экономика рф выдержала санкционный удар благодаря рекордным инвестициям

Экономисты сходятся во мнении, что эффект от затрат временный

Россия в прошлом году сделала рекордные инвестиции в попытке пережить западные санкции из-за войны, развязанной в Украине. Однако экономисты сходятся во мнении, что эффект от затрат временный и в 2023 году он, скорее всего, закончится.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Финансирование инвестиций

Как отмечают эксперты, в 2022 году массовый уход иностранных компаний с российского рынка, а также прекращающие сотрудничество с российскими компаниями ограничения сориентировали россию на собственное производство, что спровоцировало бум внутренних инвестиций.

Так, после вторжения эксперты Bloomberg прогнозировали обвал инвестиций на 20% по итогам 2022 года, однако они наоборот — увеличились на 6%. Известно, что компании вкладывались в собственное производство, аналоги программного обеспечения, логистические решения, оборудование.

Ключевой источник финансирования инвестиций — внутренние средства компаний и предпринимателей (доля 56,3% всех вложений). На втором месте — государственные инвестиции (доля 17,8%), на третьем — банковское кредитование (на него пришлось 11,4%). 8,6% — другие источники финансирования, а 5,4% — другое кредитование.

Прогнозы на 2023 год

Аналитики считают, что в 2023 году рассчитывать на дальнейший прирост инвестиций не стоит. Так, они прогнозируют снижение объема по итогам года на 5%, что считается достаточно плохим показателем для экономики, пытающейся выйти из рецессии.

Как изменились экономические показатели рф

В россии объем дефицита государственного бюджета по результатам января текущего года зафиксирован на уровне 1,76 триллиона рублей (около 25 миллиардов долларов). По сравнению с 2022 годом доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%.

Сокращение доходов от нефти и природного газа произошло на фоне западных санкций по экспорту нефти и нефтепродуктов. Объем прибыли москвы от продажи нефти и газа в прошлом месяце сократились, если сравнивать с аналогичным месяцем 2022 года, на 46%. Падение доходов произошло из-за снижения котировок цен на нефть и уменьшения объемов экспорта газа.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) рассказали, что на фоне санкций в отношении нефти упали доходы России от экспорта. Объем сокращения за год составляет 30%.

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.