Економіка України під час війни — що відбуватиметься без коштів від партнерів

Наслідки російського обстрілу Києва. Архівне фото: Новини.LIVE

Керівник економічних програм аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Олександр Чупак розповів про адаптацію економіки до війни. Він відповів, що буде відбуватися без коштів від партнерів.

Про це Олександр Чупак говорив в ефірі телемарафону.

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Адаптація української економіки до війни

"Як казав міністр фінансів Марченко ще на початку повномасштабного вторгнення, Україні не вистачає 4-6 мільярдів доларів на місяць, щоб покрити дефіцит бюджету. Але сьогодні ця сума зменшилася до приблизно 3 мільярдів на місяць", — зазначив Чупак.

За його словами, всі сфери, окрім оборонної, Україна фінансує за допомогою коштів від західних партнерів. Чупак наголосив, якщо не буде фінансування, то очікуються затримки у соціальній сфері.

Нагадаємо, у програмі "єВідновлення" стартують заявки для отримання компенсації на будівництво зруйнованого будинку на власній ділянці. Тепер власники зруйнованого житла можуть зводити нові будинки на власній території.

Також ми писали, що у Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.