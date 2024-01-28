Экономика Украины во время войны — что будет происходить без средств от партнеров

Последствия российского обстрела Киева. Архивное фото: Новини.LIVE

Руководитель экономических программ аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Александр Чупак рассказал об адаптации экономики к войне. Он ответил, что будет происходить без средств от партнеров.

Об этом Александр Чупак говорил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Адаптация украинской экономики к войне

"Как говорил министр финансов Марченко еще в начале полномасштабного вторжения, Украине не хватает 4-6 миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета. Но сегодня эта сумма уменьшилась до примерно 3 миллиардов в месяц", — отметил Чупак.

По его словам, все сферы, кроме оборонной, Украина финансирует с помощью средств от западных партнеров. Чупак отметил, если не будет финансирования, то ожидаются задержки в социальной сфере.

Напомним, в программе "єВідновлення" стартуют заявки для получения компенсации на строительство разрушенного дома на собственном участке. Теперь владельцы разрушенного жилья могут строить новые дома на собственной территории.

Также мы писали, что в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработной платы в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.