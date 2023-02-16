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Експерт розказав, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

16 лютого 2023 20:12
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни
Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Значних іноземних інвестицій в Україну під час війни чекати не варто. Можуть бути перемовини, певні рамкові угоди, домовленості про інвестиції після Перемоги. Та самих грошових потоків, стабільних та масових — не буде, допоки не з’явиться визначеність, яким чином та на яких умовах закінчиться війна.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив асоційований експерт Центру соціально-економічних досліджень Case Україна Євген Дубогриз.

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Чому так? Причин тому багато, каже експерт. Ключові серед них — наступні.

По-перше, невідомий cost of risk, тобто потенційний рівень віддачі від інвестицій. Простіше кажучи, йдеться про процентну ставку, яка є прийнятною для інвестора при тому рівні ризику, який наразі є в Україні. Бо невідомий сам рівень ризику. 

"Прецедентів таких війн, на такій великій території, такої тривалості не було з часів війни США та В’єтнаму (бо китайсько-вєтнамська 1979 року скінчилася за півроку). Відтак, немає бази порівняння, немає методів оцінки ані ризиків, ані ставки, яка має компенсувати ці ризики", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

По-друге, сам інвестиційний процес у світі — якщо говорити про великі інвестиції від великих гравців фондового ринку чи корпорацій — "заточений" під мирний час. Сам по собі фактор війни в процесі інвестиційних рішень просто не передбачений. Іншими словами, жоден ризик-офіцер, жодна скорингова методика не схвалить інвестиції в країну, де йде війна — просто аби уникнути невідомого та неконтрольованого ризику.

Наразі Україна отримує фінансову допомогу у вигляді грантів та позик від урядів інших країн та міжнародних організацій, яка спрямовується на підтримку економіки та соціальні виплати. Але важливим є відновлення саме приватних інвестицій, які мають стати поштовхом до економічного відновлення. 

Нагадаємо, Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.
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Про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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