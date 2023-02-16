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Эксперт рассказал, придут ли в Украину инвестиции во время войны

16 февраля 2023 20:12
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Придут ли в Украину инвестиции во время войны
Украине нужны деньги на восстановление и развитие
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Значительных иностранных инвестиций в Украину во время войны ждать не стоит. Возможны переговоры, определенные рамочные соглашения, договоренности об инвестициях после Победы. Но денежных потоков, стабильных и массовых — не будет, пока не появится определенность, каким образом и на каких условиях закончится война.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил ассоциированный эксперт Центра социально-экономических исследований Case Украина Евгений Дубогрыз.

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Почему так? Причин тому много, говорит эксперт. Ключевые среди них — следующие.

Во-первых, неизвестен cost of risk, то есть потенциальный уровень отдачи от инвестиций. Проще говоря, речь идет о процентной ставке, которая приемлема для инвестора при том уровне риска, который сейчас есть в Украине. Потому что неизвестен сам уровень риска.

"Прецедентов таких войн, на столь обширной территории, такой продолжительности не было со времен войны США и Вьетнама (китайско-вьетнамская 1979 года закончилась через полгода). Следовательно, нет базы сравнения, нет методов оценки ни рисков, ни ставки, которая должна компенсировать эти риски", — говорит собеседник Новини.LIVE.

Во-вторых, сам инвестиционный процесс в мире — если говорить о больших инвестициях от крупных игроков фондового рынка или корпораций — "заточен" под мирное время. Сам по себе фактор войны в процессе инвестиционных решений попросту не предусмотрен. Другими словами, ни один риск-офицер, ни одна скоринговая методика не одобрит инвестиции в страну, где идет война, просто во избежание неизвестного и неконтролируемого риска.

Украина получает финансовую помощь в виде грантов и займов от правительств других стран и международных организаций, которая направляется на поддержку экономики и социальные выплаты. Но важно восстановление именно частных инвестиций, которые должны стать толчком к экономическому восстановлению.

Напомним, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.
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О том, придут ли в Украину инвестиции во время войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE

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