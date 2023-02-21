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Експерт розказав, як рік війни позначився на державних фінансах України

21 лютого 2023 19:54
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Як війна вплинула на державні фінанси України
Втрати України, обумовлені війною, не могли не відбитися на державних фінансах
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Втрати України, обумовлені війною, не могли не відбитися на державних фінансах. Хоча дохідна частина (великою мірою завдяки перевищенню планових показників інфляції та девальвації) була в цілому виконана й перевищувала показник 2021 року в 1,4 раза, видаткова частина була в 1,8 раза більша, ніж у попередньому році. 

Насамперед це пов’язано з різким збільшенням видатків на потреби оборони, а також — на соціальний захист, зазначає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

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Утримання бюджетної стабільності стало можливим завдяки потужній міжнародній фінансовій допомозі та безпосередній купівлі облігацій держпозики Нацбанком. Стабільність бюджету стала важливою опорою стійкості країни в умовах війни. 

Передумовою стабільності стала й курсова політика Нацбанку. Фіксація курсу гривні до долара на рівні 24 лютого та наступна корекція у липні дозволили запобігти спекулятивним атакам на гривню, посилили прогнозованість економічної ситуації для бізнесу.

Ключовими проблемами у фінансовій сфері є надмірне стиснення видаткової частини бюджету-2023, що може негативно відбитися на сукупному попиті та загальмувати відновлення економіки. Негативні наслідки для економіки матиме й політика "дорогих грошей", яку проводить Нацбанк як реакцію на наслідки емісійного фінансування дефіциту бюджету, тобто "друку грошей". 

"Безумовно, всі ці оцінки та очікування невідривні від головного та первинного. Можливість утримати стійкість економіки та запустити базові процеси відновлення з’явилась та залишається сьогодні виключно завдяки Силам оборони України, які зупинили наступ ворога, вже звільнили частину територій, забезпечують захист від ракетних атак, дають підстави для стабільних очікувань бізнесу щодо безпеки та майбутніх перспектив України", — говорить Ярослав Жаліло.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни. Так, на початку повномасштабного вторгнення рф ринок фактично завмер — у березні понад 53% тих, то мав роботу до війни, втратили її. Частина компаній були змушені припинити свою діяльність повністю або частково через втрату майна, переривання логістичних зв’язків чи втрату співробітників. Згодом ситуація поліпшилася, але станом на початок 2023 року безробіття досі перевищує 30%.

Також Новини.LIVE писали про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни. Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.
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Про те, як рік війни позначився на державних фінансах України, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE
 

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