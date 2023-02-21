Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Эксперт рассказал, как год войны отразился на государственных финансах Украины arrow

Эксперт рассказал, как год войны отразился на государственных финансах Украины

21 февраля 2023 19:54
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Как война повлияла на государственные финансы Украины
Потери Украины, обусловленные войной, не могли не отразиться на государственных финансах
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Потери Украины, обусловленные войной, не могли не отразиться на государственных финансах. Хотя доходная часть бюджета (в большей степени благодаря превышению плановых показателей инфляции и девальвации) была в целом выполнена и превышала показатель 2021 года в 1,4 раза, расходная часть была в 1,8 раз больше, чем в предыдущем году.

В первую очередь, это связано с резким увеличением расходов на нужды обороны, а также на социальную защиту, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.

Читайте также:

Удержание бюджетной стабильности стало возможным благодаря мощной международной финансовой помощи и непосредственной покупке облигаций госзайма Нацбанком. Стабильность бюджета явилась важной опорой устойчивости страны в условиях войны.

Предпосылкой стабильности стала курсовая политика Нацбанка. Фиксация курса гривни к доллару на уровне 24 февраля и последующая коррекция в июле позволили предотвратить спекулятивные атаки на гривну, усилили прогнозируемость экономической ситуации для бизнеса.

Ключевыми проблемами в финансовой сфере является чрезмерное сжатие расходной части бюджета-2023, что может негативно отразиться на совокупном спросе и затормозить восстановление экономики.

Негативные последствия для экономики будет иметь политика "дорогих денег", проводимая Нацбанком как реакция на последствия эмиссионного финансирования дефицита бюджета, то есть "печати денег".

"Безусловно, все эти оценки и ожидания неотрывны от главного и первичного. Возможность удержать устойчивость экономики и запустить базовые процессы восстановления появилась и остается сегодня исключительно благодаря остановившим наступление врага Силам обороны Украины, которые  уже освободили часть территорий, обеспечивают защиту от ракетных атак, дают основания для стабильных ожиданий бизнеса относительно безопасности и будущих перспектив Украины", — говорит Ярослав Жалило.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, в начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрушения логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Также Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.
---
О том, как год войны сказался на государственных финансах Украины, читайте в авторском материале Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:10 Эксперты оценили ущерб Украины от войны

20:06 Украинцев предупреждают о похолодании: прогноз погоды на завтра

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з фото

19:58 Популярная американская рэперша сообщила, что впервые беременна: звезде 48 лет

19:51 Еще одной категории мужчин разрешили выезд за границу: кого касается и что нужно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:49 Послал за российским кораблем: глава МИД Словакии обругал Орбана за его политику

19:40 Как не остаться обманутым при аренде жилья: советы от одесской полиции

19:39 "Необдуманное решение": Франция и Британия обеспокоены выходом рф из ядерного соглашения

19:28 "Шойгу и Гермасимова нужно расстрелять": диверсант Безлер жалуется на небоеспособность армии

19:26 Украинцев будут учить онкосознанию в YouTube

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з відео

19:02 Байден в Польше выступил с речью: главные тезисы

Новина з відео

19:02 Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США: подробности

Новина з відео

16:55 Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий

Новина з відео

16:49 Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:35 Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет

Новина з відео

16:03 Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

Новина з відео

14:30 Началась встреча Байдена с президентом Польши

Новина з відео

13:10 Россия приостанавливает участие в соглашении о стратегическом наступательном вооружении, — путин

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

17:30 Противостояние систем: в Украине началось восьмое поколение войн

Эксклюзив

16:05 От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

13:17 Эксперт назвала самые распространенные мифы о ВИЧ: что нужно знать

12:06 Пушилин против Байдена, или Как российская пропаганда с Америкой воевала

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Актуальное по теме

None 21 Февраль 20:09

Эксперты оценили ущерб Украины от войны

None 21 Февраль 20:06

Украинцев предупреждают о похолодании: прогноз погоды на завтра

None 21 Февраль 19:40

Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

None 21 Февраль 19:45

Популярная американская рэперша сообщила, что впервые беременна: звезде 48 лет

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB