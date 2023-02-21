Как война повлияла на государственные финансы Украины

Потери Украины, обусловленные войной, не могли не отразиться на государственных финансах

Потери Украины, обусловленные войной, не могли не отразиться на государственных финансах. Хотя доходная часть бюджета (в большей степени благодаря превышению плановых показателей инфляции и девальвации) была в целом выполнена и превышала показатель 2021 года в 1,4 раза, расходная часть была в 1,8 раз больше, чем в предыдущем году.

В первую очередь, это связано с резким увеличением расходов на нужды обороны, а также на социальную защиту, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.

Удержание бюджетной стабильности стало возможным благодаря мощной международной финансовой помощи и непосредственной покупке облигаций госзайма Нацбанком. Стабильность бюджета явилась важной опорой устойчивости страны в условиях войны.

Предпосылкой стабильности стала курсовая политика Нацбанка. Фиксация курса гривни к доллару на уровне 24 февраля и последующая коррекция в июле позволили предотвратить спекулятивные атаки на гривну, усилили прогнозируемость экономической ситуации для бизнеса.

Ключевыми проблемами в финансовой сфере является чрезмерное сжатие расходной части бюджета-2023, что может негативно отразиться на совокупном спросе и затормозить восстановление экономики.

Негативные последствия для экономики будет иметь политика "дорогих денег", проводимая Нацбанком как реакция на последствия эмиссионного финансирования дефицита бюджета, то есть "печати денег".

"Безусловно, все эти оценки и ожидания неотрывны от главного и первичного. Возможность удержать устойчивость экономики и запустить базовые процессы восстановления появилась и остается сегодня исключительно благодаря остановившим наступление врага Силам обороны Украины, которые уже освободили часть территорий, обеспечивают защиту от ракетных атак, дают основания для стабильных ожиданий бизнеса относительно безопасности и будущих перспектив Украины", — говорит Ярослав Жалило.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, в начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрушения логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Также Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

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О том, как год войны сказался на государственных финансах Украины, читайте в авторском материале Новини.LIVE